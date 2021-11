Un implant pour payer avec sa main fait son arrivée en France

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Geekeries

Corentin Ruffin

6



Quand la science-fiction rejoint la réalité... Certains longs-métrages, séries télévisées, livres et jeux vidéo l'avaient déjà imaginé quelques années en arrière, et voilà que ça devient concret. Si vous avez lu le titre, vous savez déjà à quoi je fais référence : non, il ne s'agit pas encore d'une voiture volante, mais bel et bien d'un implant sous la peau permettant d'effectuer des paiements avec sa main.

Bien qu'encore limité pour le moment, notamment au niveau des partenariats avec les banques et des plafonds de paiement, la création de la firme britannique Walletmor est désormais disponible dans notre pays.

La société Walletmor exporte sa puce sous-cutanée en France

Nous nous sommes tous déjà retrouvé dans cette situation délicate où au moment d'effectuer un paiement dans un magasin, on se rend compte de l'oubli de la carte bancaire. Bien sûr, cette problématique pourrait être évité grâce à Apple Pay, mais cette fonctionnalité n'est pas encore acquise par la généralité du commun des mortels.



Alors, certaines sociétés n'hésitent pas à créer des alternatives en puisant dans les fantasmes des anciennes générations. La société Walletmor a réussi le pari de donner vie à la puce sous-cutanée permettant de payer avec sa main.



Adieu la carte bancaire, bonjour la technologie NFC, grâce à un implant de la taille d'un grain de riz, qui serait apparemment sans danger pour le porteur. Avec une durée de vie de huit ans, cette puce est “impossible à pirater ou à copier” mais nécessitera une connexion à iCard : pas de partenariats avec des établissements bancaires à ce jour.



Ce détail est important, puisque les paiements de plus de 50€ sont impossibles. Un implant qui promet de ne pas vous traquer et qui peut être acheté pour la modique somme de 199€... sans la pose chirurgicale. Bon, et si on revenait aux cartes sans contact et à Apple Pay ?