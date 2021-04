Apple Plans : l'amélioration des cartes est en cours en Espagne et au Portugal

On le sait tous, Apple Plans est bien, mais n'est pas encore au niveau de son principal concurrent Google Maps. Le retard dans la précision des cartes devrait progressivement se réduire de façon conséquente dès cette année. Après avoir commencé à apporter des cartes nouvelles générations aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande en 2018, 2019 et 2020, Apple serait en train de poursuivre le travail avec l'Espagne et le Portugal d'après Justin O'beirne.

Les cartes Apple s'améliorent

Dans la volonté de proposer un service de cartographie irréprochable pour ses utilisateurs, Apple publie régulièrement des mises à jour pour perfectionner les détails des cartes de chaque pays dans le monde.

Les cartes nouvelles générations d'Apple Plans apportent plus de précisions pour les routes, les bâtiments, les espaces verts, les aéroports, les centres commerciaux, les quartiers résidentiels... Elles permettent aussi une nette amélioration dans les vues 3D.

Ces détails sont indispensables pour proposer des informations fiables aux nombreux clients qui possèdent un iPhone, un iPad ou même un Mac. Aujourd'hui beaucoup de personnes continuent à utiliser des alternatives comme Google Maps, car Apple Plans ne répond pas à leurs exigences.

Pour l'instant, les changements opérés en Espagne et au Portugal ne sont visibles que par un petit nombre d'utilisateurs triés au hasard. Dès que toutes les modifications seront finalisées, Apple lancera les cartes 2.0 pour tous les clients, puisque n'importe qui dans le monde peut avoir besoin de précisions plus pointues sur un itinéraire à l'étranger pour prévoir ses futures vacances ou ses déplacements professionnels.