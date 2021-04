Infinite Lagrange : le jeu de simulation spatiale de NetEase disponible

Il était attendu, ce nouveau jeu du studio NetEase, et il est désormais disponible pour presque tout le monde : Infinite Lagrange (v1.1.96450, 1,5 Go, iOS 10.0) peut être téléchargé dans les pays européens, que ce soit sur PC, Android ou iOS. On parle d'un jeu de simulation spatiale dans lequel le joueur est amené à voyager vers des galaxies inconnues.



Il raconte l'histoire de l'expansion de l'humanité dans l'espace qui a finalement créé une civilisation interstellaire avec des vaisseaux spatiaux. La bande-annonce :



Ainsi, on commence avec une petite ville et deux frégates qu'il va falloir étendre en extrayant des ressources, en construisant et commerçant. Vos vaisseaux, eux, peuvent être personnalisés avec un système d'arme propre à chaque type disponible.



Vous pourrez également créer des alliances avec des amis pour renforcer votre flotte et faire face à vos ennemis. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.



Infinite Lagrange, a Sci-fi grand space simulation game developed by #NetEaseGames, today is officially launched for both mobile devices and PC in Europe. Explorers will be given the full liberty to enjoy thrilling interstellar combat and venture into the unknown in the game! pic.twitter.com/Jo03kANNFc