Promotion : une lampe de chevet tactile qui recharge votre iPhone !

Il y a 2 heures

Julien Russo

On a parfois sur les tables de chevet peu de place pour installer une lampe, recharger son iPhone, son Apple Watch et poser quelques accessoires. Et si on économisait de la place en combinant une lampe de chevet et une base de recharge ? C'est en tout cas l'idée que propose le fabricant WILIT. Découvrez cette lampe de chevet au design très moderne et avec des fonctions avancées !

C'est un peu le cas avec cette lampe de chevet LED unique en son genre.

C'est un peu le cas avec cette lampe de chevet LED unique en son genre. Disponible en plusieurs versions : 5W, 10W et Bluetooth, cette lampe qui peut s'installer sur une table de chevet (ou un bureau à côté de votre ordinateur) est capable de recharger votre smartphone tout en vous proposant un éclairage à 3 niveaux d'intensité.

Vous l'aurez compris, ce design assez inhabituel permet un éclairage fiable et puissant, mais aussi une zone dédiée pour recharger votre iPhone compatible avec la charge sans fil.

Vous avez également un témoin lumineux qui indique où en est la charge de votre smartphone, si celle-ci n'est pas encore à 100% le voyant sera rouge, dans le cas contraire il sera vert. Un petit atout pour rapidement vérifier le niveau de charge sans avoir besoin d'allumer l'écran de l'iPhone.



Pour allumer la lampe, il suffit de toucher le contour du tube lumineux, la détection par le tactile allumera ou éteindra votre lampe. À noter que votre smartphone continue sa charge malgré la lumière éteinte, heureusement !

La lampe est respectueuse de l'environnement grâce à un matériau ABS écologique et des LED de haute qualité. La lumière blanche n'abime pas les yeux ce qui est parfait le soir devant un livre ou au réveil le matin.

À noter que vous pourrez aussi recharger les AirPods 2 si vous avez le modèle compatible. WILIT indique qu'il est aussi possible de recharger un Huawei Mate 20 Pro/Mate 30/P30 Pro, Xiaomi, Samsung Note 5/6/7/8, S6/S6Edge, S7/S7Edge et S8.



Au niveau du prix, on n'est pas du tout dans l'abus tarifaire. La WILIT A13 est proposée au tarif de 33,99€ en version 5W et 10W (au lieu de 36,99€).

