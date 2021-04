Apple ajoute des effets AR dans Clips 3.1 pour le Lidar

Hier à 23:10

Medhi Naitmazi

1



Apple a mis à jour aujourd'hui son application de création vidéo Clips en version 3.1, introduisant la prise en charge du scanner LiDAR sur les modèles iPhone 12 Pro et iPad Pro 2020 et 2021.



Avec la nouvelle fonctionnalité AR Spaces, les utilisateurs peuvent scanner une pièce, puis transformer leur espace avec des effets visuels immersifs et très réussis.

Clips nécessité le Lidar pour exploiter les effets en réalité augmentée

Il y a sept effets AR Spaces disponibles avec la mise à jour:

Prisme : des rubans de lumière arc-en-ciel scannent les murs, les sols et les objets d'une pièce. Confettis : Des éclats festifs de confettis tombent et s'accumulent sur des surfaces planes. Disco : Des lumières brillantes se reflètent sur la boule disco qui pend au plafond de l'espace. Piste de danse : carreaux colorés de danse légère dans des motifs sur le sol. Paillettes : des emoji dorés et des paillettes blanches remplissent l'espace. Poussière d’étoile : Des sentiers magiques de lumière des étoiles encerclent et suivent une personne dans la vidéo. Coeurs : des ballons flottants en forme de cœur bouillonnent dans l'espace.

Clips est capable de reconnaître les personnes dans la vidéo, projetant un effet AR Space à la fois devant et derrière la personne, de sorte que les effets semblent appliqués partout dans l'espace.



Les effets AR peuvent être améliorés avec des autocollants animés, des étiquettes de texte et des superpositions d'emoji, et les vidéos résultantes peuvent être enregistrées dans tous les rapports d'aspect et transférées sur des sites de médias sociaux.

Voici ce que permet de faire la dernière version de Clips :

Ajoutez une nouvelle dimension à vos vidéos grâce aux espaces en RA, une fonctionnalité de réalité augmentée qui fait appel au scanner LiDAR pour créer des effets réalistes qui sʼadaptent aux contours de votre pièce

Faites votre choix parmi sept espaces en RA, comme des rubans de lumière aux couleurs de lʼarc-en-ciel, des envolées de confettis, de la poussière dʼétoiles magique, une piste de danse animée en rythme et bien plus

Enregistrez une vidéo dʼun ami avec les espaces en RA et découvrez la façon dont les effets animés sʼadaptent à la personne présente dans la pièce

Associez les espaces en RA à des étiquettes de texte, des autocollants et des Emoji pour ajouter encore davantage de personnalité à vos vidéos

Lorsque vous utilisez Clips sur lʼiPad et que vous dupliquez son contenu sur un deuxième écran, basculez entre lʼaffichage de votre vidéo uniquement ou de lʼensemble de lʼinterface

Sélectionnez plusieurs projets simultanément pour les supprimer ou les dupliquer rapidement

Modifiez du texte dans des affiches et des étiquettes en orientation paysage sur lʼiPhone

Recevez des notifications lorsque de nouveaux autocollants, de nouvelles affiches ou de nouveaux effets sont disponibles dans Clips

Apple affirme qu'à l'avenir, Clips recevra des mises à jour mensuelles pour introduire de nouveaux filtres, des titres en direct, du texte, des autocollants et des affiches "liés aux événements saisonniers et aux tendances culturelles". Avec la sortie de la version 3.1, les utilisateurs peuvent choisir d'accepter les notifications pour recevoir une alerte lorsqu'un nouveau contenu est disponible. A noter que les espaces en RA requièrent lʼiPhone 12 Pro, lʼiPhone 12 Pro Max ou lʼiPad Pro (2020 ou ultérieur).



Télécharger l'app gratuite Clips