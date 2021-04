Apple lance la mise à jour watchOS 7.4

Apple vient de publier la dernière mise à jour pour son Apple Watch. Contrairement à iOS 14.5 et iPadOS 14.5, les nouveautés de watchOS 7.4 sont très "light", on retrouve majoritairement des correctifs, mais tout de même quelques nouveautés. Découvrez ce qui vous attend au redémarrage de votre Apple Watch une fois que la mise à jour sera installée !

watchOS 7.4 est disponible

On ne vous cache pas qu'on est soulagé de voir watchOS 7.4 sortir ce soir, Apple a multiplié les bêtas et on pensait ne jamais voir le bout du tunnel...

L'ensemble des utilisateurs (qui possèdent une Apple Watch compatibles à watchOS 7) peuvent dès maintenant installer la nouvelle mise à jour. Il s'agit de la version logicielle la plus importante depuis le lancement de watchOS 7 à la rentrée !

La question maintenant qui se pose, c'est... quelles seront les nouveautés que vous aurez dès que vous aurez mis à jour votre Apple Watch ?

Déverrouillage de votre iPhone grâce à votre Apple Watch

En période de pandémie, nous devons porter des masques toute la journée quand on est à l'extérieur (du moins c'est une recommandation), le problème, c'est qu'avec les nouveaux iPhone, Apple a misé à 100% sur la reconnaissance faciale. Le Face ID a été développé pour analyser votre visage dans sa totalité pour vous donner l'autorisation d'accéder aux données personnelles de l'appareil. Avec un masque, il est clairement impossible d'avoir un résultat positif après une analyse Face ID.

Comme il est techniquement irréalisable de proposer le Touch ID sur les iPhone X à 12, Apple a eu l'idée d'ajouter l'Apple Watch pour participer au déverrouillage de votre iPhone.

Le système est simple, l'iPhone va analyser les 50% de votre visage, puis l'Apple Watch communiquera son feu vert pour les 50% restant. Logiquement, on est sûr à 100% que c'est bien vous si votre Apple Watch est déverrouillé et qu'elle est sur votre poignet !



Avec watchOS 7.4, Apple a intégré cette authentification supplémentaire au cœur de l'OS. Résultat, avec la nouvelle mise à jour (et avec iOS 14.5 sur votre iPhone), les deux appareils vont pouvoir communiquer ensemble.

La prise en charge d'AirPlay 2 pour Fitness+

Avec watchOS 7.4, vous allez pouvoir envoyer vos activités physiques de votre Apple Watch vers un équipement compatible AirPlay 2. Malheureusement, cela ne concerne pas les utilisateurs français puisque Apple Fitness+ n'est pas encore disponible en France. Mais ça viendra, un peu de patience.

Comment télécharger watchOS 7.4 ?

Il est possible de profiter dès maintenant de watchOS 7.4, pour cela il faut dans un premier temps vous rendre dans l'application "Watch" de votre iPhone. Puis rendez-vous dans "Général" et "Mise à jour logicielle", à cet endroit vous verrez la nouvelle version. Vous pourrez la télécharger puis l'envoyer vers votre montre connectée. Attention, watchOS 7.4 ne s'installera sur votre Apple Watch que si celle-ci est chargée minimum à 50% !

En ce qui concerne la stabilité, vous pouvez y aller les yeux fermés, vu le nombre de bêtas qu'Apple a proposées, tout devrait être bon.