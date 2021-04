Renault s'offre le créateur français de Siri

Alexandre Godard

Renault souhaite s'améliorer au niveau de l'intelligence artificielle qui est vouée à être de plus en plus présente dans les véhicules dans les années à venir. Pour ce faire, quoi de mieux que d'embaucher un expert en la matière ayant Apple et Samsung sur son cv, et qui plus est français ?

Renault se renforce avec une pointure de l'IA

Il y a certaines personnes dont le nom n'est pas connu mais qui pourtant ont énormément œuvré à la réalisation de projets dans certaines grandes entreprises. C'est le cas de Luc Julia qui après trente ans passés au sein de la Silicon Valley va bientôt devenir "chief scientific officer" au sein du géant Renault.



Jusqu'à la fin d'année dernière, Luc Julia travaillait chez Samsung mais il y a quelques années en arrière, c'est du côté d'Apple que celui-ci a apporté son aide. Cet ingénieur né à Toulouse et spécialisé dans l'intelligence artificielle n'est autre que l'un des créateurs de l'assistant vocal d'Apple, Siri.

Comme il le souligne, malgré le fait qu'il soit né en France, c'est la toute première fois de sa vie qu'il va travailler dans son pays natal. Son objectif sera selon ses dires de faire "la révolution tech dans l'industrie automobile" et pour cela, il aura sous sa responsabilité plusieurs secteurs comme la sécurité, le machine learning... Au-delà de son travail, Luc Julia a notamment sorti un livre nommé "L'intelligence artificielle n'existe pas" en 2019. Chez Renault, il va pouvoir mettre son crédo en avant, à savoir "la technologie pour les vrais gens".



