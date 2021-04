Des revenus en hausse de 40% pour l'iPhone sur T2 2021 ?

Il y a 9 heures

Alban Martin

Réagir



Apple doit publier ses résultats financiers du 2ème trimestre fiscal de 2021 ce mercredi et certains analystes prévoient déjà un nouveau record. Les revenus d'Apple au dernier trimestre devraient augmenter de plus de 30% par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les revenus de l'iPhone afficheront une augmentation d'environ 40% par an, ce qui montre que la dynamique de croissance d'Apple reste forte.

Un trimestre record en vue pour Apple ?

Les données consolidées de FactSet montrent que les revenus devraient augmenter de 31,6% à 76,7 milliards de dollars par an. Le bénéfice par action sera d'une année sur l'autre de 53% à 0,98 $ US, porté par les excellents iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

FactSet estime qu'en termes de catégories de produits, les revenus de l'iPhone au dernier trimestre devraient augmenter de 41,5% à 41 milliards de dollars. Les revenus Mac augmenteront d'environ 25% à 6,7 milliards de dollars par an, et les revenus de l'iPad augmenteront d'environ 28% à 5,6 milliards de dollars.

Les prévisions de l'analyste Huberty de chez Morgan Stanley sont encore plus optimistes. Selon Huberty, les revenus Mac atteindront 8,2 milliards de dollars au dernier trimestre fiscal d'Apple, quand les revenus de l'iPad seront de 6,8 milliards de dollars. Huberty prévoit également qu'Apple pourrait augmenter son dividende de 10% et augmenter la taille des actions propres à 60 milliards de dollars.



L'analyste de JPMorgan Chase, Chatterjee, estime qu'Apple ne publiera pas ses prévisions financières officielles pour ce trimestre en raison des conditions du COVID-19 qui assombrissent toujours les conditions d'approvisionnement.



Daliani, analyste d'Evercore, estime qu'Apple pourrait être moins affectée par la pénurie de puces que d'autres sociétés car "Apple est l'un des plus gros acheteurs mondiaux de composants électroniques". En ce sens qu'elle a priorité sur les autres clents, ce qui est notamment le cas avec le fondeur TSMC avec qui l'entreprise travaille main dans la main depuis près de 10 ans.



Le marché accordera une attention particulière aux commentaires et aux opinions de Tim Cook et du directeur financier d'Apple, Luca Maestri, sur la pénurie de puces afin de comprendre l'impact potentiel sur les performances d'Apple au cours des troisième et quatrième trimestres fiscaux de 2021.

Rappelons que le premier trimestre fiscal de 2021 avait vu Apple exploser son record avec des revenus de 110 milliards de dollars, du jamais vu. Rendez-vous mercredi soir vers 22 heures pour découvrir les nouveaux chiffres de la firme à la pomme.