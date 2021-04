REvil fait marche arrière sur la demande de rançon à Apple

Màj il y a 2 heures

Julien Russo

2



Il y a moins d'une semaine, on apprenait qu'un groupe de hacker baptisé "REvil" avait réussi un coup de "génie" : celui de pirater des serveurs appartenant à l'entreprise Quanta Computer, l'un des sous-traitants d'Apple. Le problème, c'est que l'entreprise avait stocké des schémas de produits Apple et bien d'autres informations cruciales sur de futurs produits à venir. Aujourd'hui REvil a retiré sa demande de rançon de 50 millions de dollars. Apple a-t-il cédé ?

Les hackers, ont-ils été payés ?

On sait à quel point la culture du secret est importante chez Apple, le géant californien est prêt à tout pour garder secrets ses futurs produits, ceux qui n'ont pas encore été annoncés.

Il y a moins d'une semaine, un groupe de hackers a réussi à pirater les serveurs de Quanta Computer, l'une des sociétés clés dans l'assemblage des Apple Watch, des MacBook ainsi que plein d'autres produits.

Comme Apple collabore avec cette entreprise, elle lui communique les futurs produits sur lesquels elle travaillera, ce qui permet de préparer ses équipes, de créer des formations, mais aussi de prévoir les machines pour la fabrication.



Les pirates ont récupéré des informations très précieuses qu'avait Quanta Computer sur ses serveurs, comme des schémas, des détails sur les futurs caractéristiques de ses produits...

REvil a très vite su que cela avait une grosse valeur et connaissant l'impressionnant trésor de guerre d'Apple, les pirates se sont fait plaisir, ils ont demandé une rançon de 50 millions de dollars au géant californien. Pour démontrer leur détermination, ils ont publié plusieurs informations qui nous ont permis de savoir que les MacBook Pro 2021 retrouveront des ports MagSafe et HDMI.

Alors qu’Apple et Quanta Computer étaient sous pression, les hackers ont subitement enlevé leur demande de rançon de 50 millions de dollars, il y a quelques heures.

Si aucune explication n'a été communiquée, il se pourrait que l'Apple Park ait décidé de payer la rançon afin que les informations récupérées restent à l'abri jusqu'à la présentation des produits concernés.



Pourquoi le groupe REvil ne se vante pas de cette réussite ?

Dans l'hypothèse où Apple est payé la rançon, il se pourrait que l'entreprise ait imposé des mesures pour éviter que les pirates se félicitent de leur exploit. Payer une rançon à un groupe de pirates est un aveu de faiblesse, un échec !