Facebook déploie la popup de suivi publicitaire sur iOS, mais...

Il y a 3 heures

Alban Martin

Avec la mise à jour d'iOS 14.5 publiée hier soir, Apple lance sa grande offensive contre le suivi publicitaire sur les applications. Après avoir fait de Safari un navigateur rapide et sécurisé pour ses clients, la firme s'attaque aux applications. Et Facebook figure parmi les grands perdants.

Facebook se met en conformité... à son rythme

Après avoir vivement critiquée cette nouveauté d'abord prévue pour iOS 14 en septembre dernier, Facebook avait peu à peu mis de l'eau dans son vin, comme si le réseau social avait trouvé une astuce pour ne pas perdre la trace de ses utilisateurs. Dans tous les cas, les personnes utilisant l'application Facebook sur iPhone vont commencer à voir la fameuse popup que notre application iSoft propose depuis septembre dernier. Oui.



Hier soir, Facebook a annoncé à CNET qu'il commencerait à déployer la nouvelle invite demandant aux utilisateurs qui ont mis à jour le système d'exploitation de leur appareil Apple de donner au réseau social l'autorisation de suivre leurs activités sur d'autres applications et sites Web. Le réseau social, ainsi que d'autres applications, doivent effectuer ce changement dans le cadre d'iOS 14.5 paru hier.

Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué :

Nous commencerons à déployer l'invite pour les utilisateurs d'iOS 14.5 aujourd'hui, mais nous la déploierons au cours de quelques semaines, de sorte que tous les utilisateurs éligibles ne verront pas l'invite tout de suite.

Facebook prévoit de montrer cet écran à ses utilisateurs avant de leur demander la permission de les suivre sur d'autres applications et sites Web.

Nous accélérons ce déploiement à l'échelle mondiale pour nous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Une manière de bien tester l'impact de cette popup qui permet de ne pas être suivi et donc d'avoir des publicités classiques plutôt que personnalisées selon ses habitudes. Facebook s'est publiquement disputé avec Apple à propos du changement, accusant le fabricant de smartphones de faire un geste qui, selon lui, nuira aux petites entreprises qui comptent sur les publicités ciblées pour atteindre de nouveaux clients. Apple a annoncé le déploiement de la fonctionnalité, connue sous le nom de Transparence du suivi des applications ou ATT, pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données.



Facebook n'a pas le choix au final, et doit se conformer, d'autant qu'elle a derrière elle plusieurs scandales sur l'utilisation des données de ses clients. En 2018, des révélations ont établi que la société de conseil politique Cambridge Analytica avait récolté les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook sans leur permission. Le réseau social, qui tire l'essentiel de son argent de la publicité, devrait publier mercredi ses résultats du premier trimestre 2021.

