Spotify augmente le prix des abonnements en Europe (+3€ en familial)

Il y a 11 heures (Màj il y a 10 heures)

Alexandre Godard

Si vous êtes abonné à Spotify via une formule autre que l'abonnement classique à 9.99 €/mois, cet article risque malheureusement de ne pas vous faire plaisir. À partir du mois prochain, Spotify augmente les prix de certains abonnements en Europe.

Les prix augmentent chez Spotify

(maj : finalement il semblerait que la France ne soit pas concernée pour le moment)



Pour rester le leader sur ce marché, Spotify ne cesse d'innover et de présenter des nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus récentes, on note par exemple "Car Thing" qui facilite l'écoute en voiture, "Hey Spotify" assistant vocal sur l'app ou encore la catégorie Podcasts de plus en plus complète.



Mais qui dit nouveautés dit investissement/dépenses et visiblement c'est au tour des utilisateurs d'en payer le prix et donc de contribuer aux bénéfices de la société. En ce mardi 27 avril 2021, nous apprenons que Spotify s'apprête à augmenter les tarifs de plusieurs abonnements.



Si les États-Unis sont seulement concernés par le forfait familial, du côté de l'Europe et donc de la France, plusieurs forfaits vont être modifiés. À partir du mois de mai, soit dans trois jours, ces nouveaux tarifs seront mis en place que ce soit pour les personnes déjà abonnées ou pour les nouveaux arrivants.

Forfait étudiant : 4.99 € à 5.99 €

Forfait Duo Premium : 11.99 € à 12.99 €

Forfait Familial : 14.99 € à 17.99 €

Voici les nouveaux tarifs annoncés pour l'Europe, à voir si cela ne sera pas légèrement différent pour la France. Quoi qu'il en soit, Spotify comme d'autres (Netflix par exemple) propose un maximum de contenu pour rester en tête d'affiche mais semble en toute logique obliger d'augmenter les tarifs pour diminuer le coût de l'investissement.



À voir comment les clients vont réagir même s'il est logique qu'une augmentation des prix ne fait jamais plaisir. Vous noterez également que Spotify ne semble pas toucher au prix de l'abonnement le plus populaire à savoir l'abonnement classique à 9.99 €. Pour le coup, cela ne serait pas une bonne idée étant donné que c'est le prix proposé par tous les services concurrents.

