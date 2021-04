Unbuild : un jeu de construction inversée à la Jenga sur mobiles

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Vous connaissez probablement le jeu Jenga, celui où vous devez retirer des blocs en bois sur une tour sans la faire s’écrouler. Si l’édifice tombe, c’est que vous avez pris un élément trop structurel.



Pour aller plus loin que la simple tour, le jeu Unbuild du développeur Klickaffen Studio vous propose le même principe mais avec des constructions plus complexes et colorées.

Voici la bande-annonce de Unbuild qui permet de se faire une bonne idée du jeu :

Unbuild où la destruction organisée

S’inspirant de Jenga, Unbuild nous rappelle également un certain Angry Birds de par ses structures à détruire. Composées de rectangles, de triangles et d’arcs, elles permettent d’avoir une variété de bâtiments différents. Au contraire de Jenga, les blocs ne sont pas tous uniformes, ce qui induit une difficulté supplémentaire. Déterminer quel bloc vous devez ensuite supprimer est une affaire hautement stratégique et qui ne dépend donc pas uniquement de sa position. Pour corser le tout, Unbuild vous impose une couleur à chaque tour. Oui, vous n’allez pas pouvoir détruire la tour comme bon vous semble.



Un jeu pour tous les âges, traduit en français et dans lequel il faut enlever le plus de pièces possibles sans que l’ensemble ne s’écroule afin d’avoir le meilleur score



La version complète de Unbuild devrait être lancée ce mercredi et est disponible en précommande dès maintenant pour juste 1,09€ avec 10 constructions réalisées à la main. Mais il existe également une version de démonstration à 2 niveaux que vous pouvez essayer dès maintenant gratuitement sur iOS ou Android pour avoir un avant-goût..

Télécharger le jeu Unbuild