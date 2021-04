Amazon lance sa tablette Fire HD 10 2021 à partir de 149,99€

Il y a 5 heures

Alban Martin

6



Nouvelle sortie du côté d'Amazon avec la tablette Fire HD 10 version 2021, un concurrent de l'iPad d'entrée de gamme qui démarre à moitié prix, 149,99€.



Un tarif très attractif qui cache une petite subtilité. En effet, à ce tarif, vous aurez de la publicité incluse. Pour vous en débarrasser il faut passer à la version à 164,99€.

Présentation de la Fire HD 10 2021

Amazon a lancé la commercialisation de sa nouvelle tablette Fire HD 10 en France, un modèle de 10,1 pouces qui intègre un écran Full HD, un processeur octocœur cadencé à 2,0 GHz, 3 Go de RAM, un stockage SSD de 32 ou 64 Go, un port microSD, une sortie mini-jack, le WiFi 6, le Bluetooth 5, une caméra arrière de 5 Mp, une caméra frontale de 2 Mp, et un port USB-C pour la recharge à 9W.



Tournant sous une variante d'Android, la Fire HD 10 2021 affiche une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 heures pour lire, naviguer sur Internet, regarder des vidéos et écouter de la musique. L'autonomie de la batterie varie évidemment en fonction du paramétrage de l'appareil, de l'utilisation et d'autres facteurs comme la navigation sur le Web ou le téléchargement de contenu. Fait notable, Amazon indique que lors des tests de résistance, la tablette Fire HD 10 s'est montrée 1,7 fois plus résistante que l'écran du dernier iPad 2020 de 10.2 pouces, fabriqué à partir de verre de silicate d'aluminium renforcé.

Si cela vous intéresse, la nouvelle Fire HD 10 est en précommande sur Amazon à 149,99€ avec la publicité. Cette version affiche du contenu sponsorisé sur l'écran de verrouillage de votre appareil ainsi qu'en mode veille. Si vous n'en voulez pas, il faudra ajouter 25€. Le premières livraisons sont prévues pour le 26 mai 2021.