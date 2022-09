Amazon vient de lancer sa tablette Fire HD 8 2022

Depuis de longues années, le marché des tablettes est dominé par Apple et son iPad, ce qui est un peu dommage, c'est que beaucoup de consommateurs ont tendance à oublier qu'on retrouve également de formidables tablettes concurrentes avec des caractéristiques tout aussi intéressantes et des prix attractifs. Amazon fait partie des marques les plus actives sur ce marché, l'entreprise vise toujours plus loin et veut absolument attirer votre attention !

Découvrez la Fire HD 8

Depuis aujourd'hui, Amazon propose à sa clientèle une nouvelle génération de tablette, il s'agit de la Fire HD 8, un modèle performant avec des promesses dignes d'une tablette de milieu de gamme. Avec la Fire HD 8, vous retrouvez des nouveautés qui sont très recherchées par les consommateurs.

Voici ce qui change par rapport à la Fire 7 :

L'écran passe à 8 pouces

Amazon augment la résolution à 1280 x 800 (189 ppp)

On retrouve un stockage minimal de 32 Go, une version 64 Go est aussi possible. L'utilisateur peut ajouter du stockage extensible jusqu'à 1 To.

L'autonomie augmente, elle passe de 10 heures à 12 heures

Le temps de charge s'allonge de 1 heure pour passer à 5 heures pour un cycle complet (un désavantage !)

Amazon ajoute le son Dolby Atmos

Parmi les promesses de ce nouveau modèle, on aperçoit un gain de rapidité de 30% grâce au nouveau processeur quadricœur 2.0 GHz ainsi qu'un mode de jeu nouvelle génération pour des expériences gaming optimisées.



Quand vous achetez une tablette Amazon, vous retrouvez un tas d'applications populaires comme Prime Video (logique), Netflix, Spotify, Instagram, Molotov TV, TikTok, Facebook, Disney+...

Toutefois, certaines applications ne sont pas disponibles, c'est le cas de myCANAL, MYTF1 ou Audible. N'oublions pas que les tablettes Amazon ne donnent pas accès au Google Play Store, ce qui limite tout de même la possibilité de télécharger toutes les apps que l'on souhaiterait !

Si on enlève ce désagrément, globalement, on peut dire que cette nouvelle tablette propose un excellent rapport qualité/prix.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.