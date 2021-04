Spotify annonce une refonte de "Votre bibliothèque" sur iOS et Android

Spotify est dans l'une de ses meilleures périodes. Après l'annonce de ses résultats financiers qui ont mis en avant une hausse du nombre d'abonnés payants, le service de streaming continue à faire parler de lui avec cette fois une refonte dans l'app iOS et Android. Découvrez ce qui va changer de façon imminente !

Des modifications dans l'onglet "Votre bibliothèque"

Des idées de génie, de l'innovation, des changements, des accords exclusifs pour les podcasts... Spotify est sur tous les fronts en ce moment !

La firme suédoise n'a qu'un objectif : garder sa place de leader sur le marché du streaming.

L'une des récentes annonces de Spotify concerne directement l'application iOS et Android, les utilisateurs vont prochainement pouvoir profiter d'une nouvelle bibliothèque, du moins avec quelques modifications sur plusieurs points essentiels.



Spotify a expliqué avoir longuement travaillé sur la question : "comment faciliter la localisation et la recherche de chansons, de podcasts, d'albums... depuis la bibliothèque ?". Le service a révélé avoir trouvé plusieurs pistes. Des modifications ont été effectuées au niveau des filtres, Spotify a ajouté des "filtres dynamiques" accompagnés d'une nouvelle grille.

En quoi consistent ces nouveaux filtres ?

Spotify vous proposera maintenant des accès rapides à vos musiques téléchargées, vos albums, vos podcasts... L'objectif prioritaire est de limiter le plus possible la recherche de contenu. La nouvelle bibliothèque vous donne tout à porter du doigt dès que vous y accédez.

Choisissez entre album, artiste, liste de lecture ou podcast pour afficher les fichiers audio que vous avez enregistrés et qui correspondent. Ensuite, si vous êtes en déplacement, il vous suffit d'appuyer sur le filtre Téléchargé pour afficher en une seule fois tout le contenu disponible hors ligne.

En ce qui concerne la grille, de grosses modifications ont eu lieu.

Spotify explique que l'app vous affichera désormais dans la grille : les pochettes d'albums, de listes de lecture et de podcasts avec de grandes tuiles très design et moderne.

La petite nouveauté pratique, c'est la possibilité d'épingler jusqu'à 4 playlists, albums ou podcasts différents. Spotify a refusé d'aller plus loin pour éviter que votre bibliothèque comporte trop d'informations épinglées.



Pour épingler l'un des éléments cités ci-dessus, il vous suffira de glisser vers la droite pour afficher l'option "épingler". Si vous êtes sur un iPhone avec iOS 14, c'est exactement le même geste que quand vous souhaitez mettre en tête de liste une conversation iMessage/SMS.

Et pour finir une bonne nouvelle... Cette mise à jour est disponible pour les abonnés payants et gratuits. Comme ça, personne n'est exclu !

