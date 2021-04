Les iPhone 12 Purple arrivent en Nouvelle-Zélande et en Australie

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

C'est donc aujourd'hui, le 30 avril, que les deux nouveaux produits d'Apple sont officiellement disponibles pour les personnes ayant fait une précommande sur l'Apple Store en ligne. En effet, les AirTags et l'iPhone 12 Violet commencent à arriver chez les premiers clients, notamment du côté de la Nouvelle-Zélande et en Australie.

Grâce à l'avantage du fuseau horaire, ces derniers ont la chance de pouvoir mettre la main dessus en "avant-première" et nous permettent d'avoir de premiers retours et visuels grâce aux réseaux sociaux.

L'iPhone 12 Purple et les AirTags arrivent chez les premiers clients

Les fans d'Apple en Australie et en Nouvelle-Zélande ont toujours la chance de profiter des nouveaux produits avant tout le monde, notamment grâce aux différences de fuseau horaire. Un avantage qui permet d'avoir de premiers retours de vrais clients sur les réseaux sociaux, notamment pour les deux nouveaux produits présentés plus tôt ce mois-ci : l'iPhone 12 dans sa nouvelle couleur Purple et les AirTags.

@MacRumors AirTags and accessories starting to arrive in New Zealand pic.twitter.com/vVbh7DPc3m — Kimball Fink-Jensen (@kfinkjensen) April 29, 2021



Après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les ventes et les livraisons commenceront au Moyen-Orient, en Asie, en Europe puis en Amérique du Nord.



Qui d'entre vous a commandé le nouveau coloris d'iPhone ?