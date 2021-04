Jailbreak : Checkra1n supporte iOS 14.5 et les Mac M1

Les amateurs de jailbreak vont apprécier la dernière mise à jour de l'outil checkra1n qui est passé cette nuit en version 0.12.3 avec la compatibilité avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5 pour tous les appareils de l’iPhone 5s à l’iPhone X. Mais ce n’est pas la seule nouveauté puisque Checkra1n peut enfin être exécuté sur les nouveaux Mac équipés de la puce M1.

Jailbreak iOS 14.5 : Checkra1n est déjà compatible

La nouvelle version de checkra1n le support d’iOS 14.5 et d’iPadOS 14.5. Les mises à jour d’Apple ont été publiées lundi, et déjà l'équipe derrière l’outil propose la compatibilité. En plus de cela, il est enfin possible de lancer Checkra1n sur les Mac m1, l’architecture Apple Silicon étant désormais prise en charge. Une excellente nouvelle même si les utilisateurs sous Windows sont toujours dans l’attente d’un portage.



Parmi les autres changements, on trouve plusieurs corrections de bugs et de crashs.



La liste des appareils compatibles reste la même, Checkra1n étant basé sur une faille matérielle Checkm8 qui est présente de l’iPhone 5s à l’iPhone X. Pour débloquer des iPhone ou iPad récents comme l’iPhone 12, il faut se tourner vers uncover et autre. Voici la liste des appareils éligibles :

iPhone X

iPhone 8

iPhone 6s, 6s Plus

iPhone SE 2016

iPhone 7 et 7 Plus

iPad 5e, 6e et 7e générations

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro 1ère et 2ème générations

iPod touch 7

Rappelons que les appareils munis d'une puce A11 (iPhone 8 et iPhone X) souffrent d'une limitation importante : la sécurité doit être désactivée, ce qui oblige l'iPhone à démarrer sans mot de passe, le rendant ainsi vulnérable tant qu'il est jailbreaké.

checkra1n est compatible avec les Mac Apple Silicon

Enfin, un petit mot sur checkra1n 0.12.3 et la prise en charge des Mac Apple Silicon. En raison de modifications de la partie USB sur cette architecture, les développeurs expliquent que vous devrez peut-être débrancher et rebrancher le câble Lightning dans le cadre du processus de jailbreak.

Il y a un problème dans la pile USB des Mac Apple Silicon qui provoquera le crash et le redémarrage de certains appareils lors de la tentative d'exécution de checkm8 sur un port USB-C. La partie problématique de l'exploit peut être désactivée et remplacée par un débranchement et un rebranchement manuels du câble Lightning. Checkra1n détectera les conditions à l'origine de ce problème et demandera à l'utilisateur d'effectuer le rebranchement si nécessaire.

Ce problème affecte uniquement USB-C sur les mac Apple Silicon, et uniquement lors de l'utilisation d'appareils A7, A9X, A10 et A10X.



Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus de jailbreak avec Checkra1n, foncez sur notre site iPhoneTweak qui propose depuis ce matin un tutoriel pour iOS 14.5.