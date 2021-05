Comptez 751€ pour réparer un iPad Pro M1 sans Apple Care+

Medhi Naitmazi

Si vous endommagez votre nouvel iPad Pro 12,9 pouces M1 et que vous n'avez pas pris l’assurance Apple Care+, Apple facturera 751€ pour réparer l'appareil cassé. Que ce soit l’écran ou tout autre composant défectueux. C’est plus du double du modèle 128 Go de base.

Un prix qui incite à prendre l’assurance Apple Care+

Les montants des frais de réparation pour les iPad ont été mis à jour pour accueillir le dernier iPad Pro 2021. À 751€, c’est 60€ plus cher que le modèle de quatrième génération précédent. Le coût supplémentaire est probablement dû au nouvel écran mini-LED exclusif à l'iPad Pro de 12,9 pouces.

Les frais de réparation de 751€ s'appliquent uniquement si vous n'avez pas ‌AppleCare‌+. Si vous endommagez votre ‌iPad Pro‌ et avez souscrit à l’assurance premium, il suffira alors de payer la franchise ‌AppleCare‌+ de 49€, avec deux réparations de dommages accidentels disponibles tous les 12 mois.



Le tarif de 751€ s'applique à tout dommage causé à l'iPad Pro‌ de 12,9 pouces, y compris un écran cassé, et avec un appareil aussi cher que l'iPad Pro‌ de 12,9 pouces, ‌AppleCare‌+ est une bonne idée. Apple facture 159€ pour deux ans d’assurance premium. ‌AppleCare‌+ est même éligible à la prolongation dans certains pays.



Les frais hors garantie pour l'iPad Pro m1 de 11 pouces n'ont pas changé et sont de 541€ pour réparer ce modèle si vous n'avez pas ‌Apple Care‌+.



Les nouveaux modèles ‌M1‌ ‌iPad Pro‌ d'Apple ont été mis en vente hier et les premières livraisons auront lieu pour les clients à partir du 21 mai. Le modèle 12,9 pouces est très sollicité malgré un prix qui démarre à 1219€ et est maintenant épuisé jusqu'en juillet.