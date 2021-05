Y-Brush : la nouvelle brosse à dents française révolutionnaire

Présenter un nouveau produit c'est bien mais présenter un nouveau produit français c'est encore mieux ! Voici la toute nouvelle brosse à dents qui va vous permettre non seulement de vous laver les dents à une vitesse éclair mais en plus de le faire d'une manière plus efficace. On vous prévient, elle ne ressemble pas du tout à ce que vous avez toujours connu.

Y-Brush : la brosse à dent nouvelle génération

L'année 2021 réserve bien évidemment son lot de nouveautés, mais il y en a une que l'on n’avait pas vu venir et elle concerne votre salle de bain ou plus précisément votre brosse à dents. Votre brosse à dents "classique" fait maintenant partie de l'histoire ancienne, place à Y-brush.



Cette toute nouvelle brosse à dents qui ressemble en aucun cas à celle que vous possédez actuellement doit permettre un brossage non seulement rapide, entre 5 et 15 secondes, mais également plus efficace.



Grâce à un système de filaments en nylon et des vibrations, cette brosse automatisée est censée éliminer la quasi-totalité de la plaque dentaire ou du moins beaucoup plus que ce que vous retirez lors d'un brossage classique. En forme de mâchoire, il suffit de placer la brosse à l'intérieur de sa bouche et de choisir un mode parmi les trois disponibles.

Une fois que c'est fait et que le dentifrice est bien appliqué dessus, il ne vous reste plus qu'à presser le bouton pour que "la machine se mette en route". Dès que les vibrations s'arrêtent, cela signifie qu'il faut enlever puis retourner la brosse afin de passer à la partie du bas (en imaginant que vous avez commencé par laver les dents du haut). Après ce lavage d'une vingtaine de secondes, plus qu'à rincer la brosse et voilà, le tour est joué.

Le boîtier à vibration sur lequel vous fixez la brosse se recharge seulement tous les 3 mois et pour ce qui est de la brosse elle-même, comptez un changement tous les 6 mois pour un prix de 29.99 €. Si vous souhaitez débuter l'aventure Y-brush, le pack de démarrage est vendu pour sa part au prix de 124.99 € sur Amazon ou directement sur le site du fabricant.

Un service client est disponible en français, anglais et espagnol et promet une réponse en moins de 24 heures. En toute logique, un système de paiement sécurisé est mis en place et les retours sont possibles sur une période de 30 jours. Bien évidemment, il est important de rappeler que nous parlons ici d'une technologie française, brevetée et d'un système approuvé par plusieurs dentistes. Inutile de le comparer à un produit similaire vendu sur internet pour quelques euros.



Ce produit novateur a été repéré il y a plus de trois mois par nos équipes et comme nous souhaitons toujours vous apporter un maximum de contenu, sachez que d'ici une quinzaine de jours, un test complet sera disponible sur le site iPhoneSoft afin de vous donner un maximum de détails et de précisions sur cette technologie.



Ceci est un article sponsorisé par le fabricant, et rédigé par nos soins.