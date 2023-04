Le Ministre de l'Économie française a testé ChatGPT pour rédiger un discours politique

Bruno Le Maire est unanime, ChatGPT est très compétent. Néanmoins, il faut vite mettre en place des règles pour ne pas finir dépassé par la situation. Malheureusement, l'Europe n'est pas réputée pour être rapide sur ce genre de sujet, mais nous gardons espoir.

ChatGPT : "c'est assez fascinant"

Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France a confié dans l'émission C médiatique sur France 5 avoir conversé avec ChatGPT pour voir ce qu'il avait dans le ventre.



Sans suspens, l'intelligence artificielle d'OpenAI est assez bluffante. En demandant un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023, il a eu le droit à une réponse "intelligente, complète et structurée" en à peine cinq minutes. Auparavant, il confesse que trois à quatre heures étaient nécessaires pour rédiger un texte semblable sans l'aide d'une IA.



En toute logique, la question de la sécurité a été évoquée avec le ministre. Comme nous tous, il affirme qu'il est nécessaire d'encadrer rigoureusement cette nouvelle technologie désormais connue dans le monde entier. L'idée d'interdire l'IA en France n'est pas à l'ordre du jour, mais une réglementation doit vite arriver sous peine de devoir procéder de la même manière que l'Italie.

Il en va de même pour toutes les intelligences artificielles en général, dont celles comme Midjourney, par exemple, qui permet en deux clics de créer des images parfois très réalistes. Il invite d'ailleurs les entreprises françaises et européennes du secteur à trouver des moyens efficaces pour lutter à l'avenir contre la désinformation qui pourrait devenir catastrophique si rien n'est fait d'ici quelques années.

Il est clair que l'Europe et plus particulièrement la France ne devront pas traîner sur le sujet. L'arrivée des réseaux sociaux il y a une décennie a déjà démontré les effets dévastateurs lorsqu'on ne s'occupe pas du problème rapidement. Impensable de refaire la même erreur avec l'intelligence artificielle, au travail !