Comment arrêter les vibrations à l'approche du HomePod Mini

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Depuis iOS 14.4, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour le HomePod mini qui est conçue pour fournir un retour haptique lorsque votre iPhone 11 ou 12 s'approche du haut-parleur afin de faciliter la transmission plus simple de chansons d'un appareil à un autre. Certains l'ont remarqué seulement avec la sortie d'iOS 14.5, alors voici un tutoriel pour le désactiver.

Une astuce pour l'iPhone et le HomePod Mini

Lorsque vous rapprochez votre iPhone d'un ‌HomePod mini‌, l'‌iPhone‌ vibre de plus en plus vite à mesure qu'il se rapproche du haut-parleur, et les commandes ‌HomePod mini apparaissent à l'écran. Si vous gardez votre ‌HomePod mini‌ sur un bureau ou tout autre endroit proche de votre ‌iPhone‌, les notifications de proximité peuvent devenir rapidement énervantes, pour ne pas dire plus.



Si vous avez rencontré ce problème et que vous souhaitez que les fenêtres contextuelles et les vibrations s'arrêtent, suivez ces quelques étapes :

Ouvrez l'application "Réglages". Appuyez sur "Général". Appuyez sur "AirPlay & Handoff". Désactivez "Transférer vers HomePod".

Avec cette fonctionnalité, votre ‌iPhone‌ ne tentera plus de transférer de la musique ou des fichiers multimédias sur votre ‌HomePod mini‌ lorsqu'il se trouve à proximité du haut-parleur, empêchant ainsi le retour haptique et l'interface de transfert de s'afficher. Les vibrations haptiques et les fonctions de transfert sont limitées aux modèles ‌HomePod mini‌ et ‌iPhone 11‌ et iPhone 12, mais l'option peut également être désactivée sur d'autres iPhones pour empêcher la mise en place de l'interface de transfert standard.