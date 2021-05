Apple embauche Samy Bengio, un ancien ingénieur IA de Google

Hier à 21:15

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a embauché un ancien scientifique de Google, Samy Bengio, selon un nouveau rapport de Reuters. Bengio a dirigé le groupe d'éthique de l'intelligence artificielle de Google jusqu'au mois dernier, date à laquelle il est parti au milieu d'un remaniement plus large de l'équipe.

Apple embauche une pointe en provenance du projet Google Brain

Le rapport d'aujourd'hui indique que Bengio dirigera une nouvelle unité de recherche sur l'IA chez Apple sous la direction de John Giannandrea :

Bengio devrait diriger une nouvelle unité de recherche sur l'IA chez Apple sous la direction de John Giannandrea, vice-président principal de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'IA, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet. Giannandrea a rejoint Apple en 2018 après avoir passé environ huit ans chez Google.

Samy Bengio et son frère Yoshua Bengio, également scientifique.

L'histoire du départ de Bengio de Google a été détaillée dans un rapport de Bloomberg le mois dernier. Bengio a dirigé «des centaines de chercheurs» dans l'équipe Google Brain, mais son rôle a été réduit suite à une réorganisation de l'unité de recherche.

Timnit Gebru et Margaret Mitchell, codirigeants de l'IA éthique, avaient fait rapport à Bengio et le considéraient comme un allié. En février, Google a réorganisé l'unité de recherche, plaçant les autres membres du groupe Ethical AI sous Marian Croak, réduisant ainsi les responsabilités de Bengio.



En novembre, Megan Kacholia, alors manager de Bengio, a rencontré Gebru pour lui demander de retirer un article co-écrit avec Mitchell et d'autres chercheurs de Google qui critiquaient une technologie d'IA alimentant certains des résultats de recherche de Google. Début décembre, Google a laissé partir Gebru dans ce qu'elle a qualifié de licenciement et Google a appelé à une acceptation de sa démission. En février, la société a licencié Mitchell.

Chez Apple, Giannandrea est le vice-président senior de la stratégie d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Il rend compte directement au PDG d'Apple, Tim Cook. Un rapport de l'année dernière indiquait également qu'Apple avait transféré la direction de son projet de voiture autonome à Giannandrea.



Giannandrea lui-même a également rejoint Apple après plus de 15 ans chez Google. Chez Google, il avait occupé le poste de chef de la recherche et de l'intelligence artificielle de l'entreprise et a dirigé les efforts visant à intégrer l'intelligence artificielle à l'ensemble de la gamme de produits de l'entreprise.