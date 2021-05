Les AirTags retirés de la vente en Australie pour raison de sécurité

Hier, les AirTags d'Apple ont été retirés de la vente par la chaîne de vente au détail australienne Officeworks, apparemment pour des raisons de sécurité des enfants. Officeworks compte plus de 160 magasins à travers le pays.

Apple perd un marché à cause de la facilité d'ouverture des AirTags

Alors que le problème est actuellement limité à une seule chaîne de magasins, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a confirmé ses préoccupations concernant la facilité d'accès à la pile plate utilisée dans l'appareil.

Gizmodo rapporte qu'un utilisateur de Reddit a d'abord repéré qu'ils n'étaient plus disponibles à la vente dans le magasin. Le personnel ne savait pas pourquoi, mais un représentant en a ensuite expliqué la raison.

Le personnel au comptoir pouvait voir sur leur système qu'ils en avaient en stock, et un membre du personnel se souvenait même en avoir vendu vendredi, mais il ne pouvait pas les trouver aujourd'hui.



Ils ont ajouté qu'un représentant d'Officeworks leur avait dit que les AirTags avaient été supprimés pour des raisons de sécurité, en particulier en ce qui concerne la facilité avec laquelle la pile bouton peut être retirée par un enfant.

La chaîne a confirmé à Gizmodo par e-mail que les AirTags avaient été retirés de la vente dans tous les magasins OfficeWorks.

La gamme Apple Air Tag sera temporairement indisponible à la vente auprès d'Officeworks. Le produit ne sera pas proposé par Officeworks tant que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation n'aura pas fourni de conseils supplémentaires.

L'ACCC en a ensuite confirmé la raison :

L'ACCC a connaissance de rapports soulevant des inquiétudes concernant l'accessibilité des piles dans le produit Apple AirTag.

Bien que l'organisation de protection des consommateurs n'ait pas été plus précise sur le retrait de la vente, elle a décrit ses attentes générales en matière de sécurité.

Si un fournisseur constate qu'un produit qu'il fournit est dangereux, l'ACCC s'attend à ce que le fournisseur procède à un rappel volontaire pour informer les consommateurs du risque, résoudre le problème de sécurité ou retirer le produit du marché.

Seul un léger tour est nécessaire pour ouvrir un AirTag et accéder à la batterie.



La pile CR2032 utilisée dans AirTag, de nombreuses montres et d'autres petits produits a suscité beaucoup d'inquiétude en Australie. Depuis 2013, trois enfants sont décédés après les avoir avalés et une vingtaine d'enfants par semaine sont emmenés aux urgences pour la même raison.