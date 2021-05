Apple refuse un remboursement de 1000$ sur App Store, puis s'excuse

Il y a 23 min

Julien Russo

Réagir



Ce n'est pas la première fois qu'une histoire comme celle-ci fait le buzz dans les médias. Quand on laisse un iPad ou un iPhone à un enfant, il faut toujours faire attention aux achats intégrés qui se trouvent au cœur des applications, en particulier les jeux ! Si votre compte bancaire est directement lié à votre Apple ID, il est possible d'acheter sur l'App Store, mais aussi dans les apps et ça peut très vite coûter cher...

Apple s'excuse auprès d'une cliente

La majorité des jeux qu'on retrouve sur l'App Store ont un pouvoir très spécial... Celui de vous rendre complètement accro au point d'en arriver à vous donner l'envie d'acheter de la monnaie virtuelle ou d'acheter des niveaux pour avancer plus vite.

Si beaucoup d'adultes n'arrivent pas à résister à la tentation, n'imaginez même pas à quel point cela peut faire pression sur un enfant.



Maria Vasquez une mère de famille a eu une mauvaise expérience avec les achats intégrés. Elle a raconté son histoire à Global News, la jeune femme explique avoir reçu une facture d'Apple d'un montant de 1 116,32$.

En regardant le détail, la femme s'aperçoit qu'il s'agit d'achats intégrés pour les jeux auquel son fils passe beaucoup de temps, autrement dit : Roblox et Coin Master.

À la base, les enfants n'ont pas la notion de l'argent quand ils sont jeunes, de plus le jeune garçon de Maria est atteint d'autisme, ce qui apporte des complications en plus.

Pour acheter des achats intégrés dans des applications, il faut obligatoirement saisir le mot de passe de l'Apple ID ou s'authentifier avec le Touch ID/Face ID.

Mais comment le jeune garçon a réussi à trouver le mot de passe ?

Sans surprise, il a espionné sa mère quand elle était sur l'iPad. Maria explique que son fils a repéré pour la première fois le mot de passe dès le mois de juillet 2020 :

Il était à côté de moi quand je rentrait le mot de passe, il n'y avait que sept caractères et comme il est atteint d'autisme, la mémorisation de ce qu'il voit est l'une de ses forces. Leur mémoire est vraiment impressionnante.

Maria Vasquez a immédiatement pris contact avec Apple pour demander un remboursement du prélèvement qui avait été effectué sur son compte. L'assistance d'Apple a pris connaissance de la situation, mais après examen Maria a été face à un refus.

La mère de famille a décidé de ne pas en rester là et a pris contact avec Consumer Matters (une association de protection de consommateur).

L'association a échangé avec Apple et a plaidé en faveur de Maria Vasquez, après une longue discussion, Apple a accepté le remboursement et a effectué une déclaration dans la presse (puisque l'affaire était déjà médiatisée).

Tous nos produits disposent d'outils et de ressources intégrés pour aider les clients à se protéger activement et à protéger leur famille contre l'utilisation et les dépenses non autorisées, et nous prenons soin de prendre soin de mieux les parents à mieux gérer l'utilisation de l'appareil de leur enfant.

Apple a également déclaré avoir effectué des modifications pour éviter que cet incident se reproduise. L'entreprise a également promis une amélioration sur le long terme.