Un modèle d'iPhone 13 Pro montre la fameuse encoche plus petite

Hier à 23:17 (Màj hier à 23:30)

Corentin Ruffin

Plus la saison de l'automne se rapproche, plus les rumeurs, concepts et fuites augmenteront autour des futurs smartphones d'Apple. Car oui, la nouvelle gamme d'iPhone 13 se rapproche à grands pas avec de belles nouveautés à venir, notamment une encoche plus petite qui se dessine de plus en plus.

Et justement, le propriétaire d'une chaine Youtube a reçu un modèle de ce que pourrait être «l'iPhone 13 Pro Max» avec cette fameuse modification.

Une chaine YouTube reçoit un modèle d'iPhone 13 Pro Max

Les rumeurs autour du prochain iPhone 13 révèlent qu'Apple devrait réduire l'encoche en haut de l'écran, en poussant le trou du haut-parleur vers le bord du panneau de verre avant. La chaîne YouTube Unbox Therapy a reçu un nouveau modèle provenant de Chine qui est décrit comme étant "le plus proche et le meilleur à ce jour pour la prochaine génération d'iPhone".



En termes de mesures, l'iPhone 12 Pro a une encoche mesurée à 34,62 millimètres de largeur tandis que selon le modèle, l'iPhone 13 Pro descendrait à 26,31 millimètres de large.



Pour les autres changements constatés, les caméras à l'arrière sont légèrement plus larges que les caméras de l'iPhone 12 Pro Max.