Apple bientôt numéro un des "tout-en-un" avec l'iMac 24 pouces

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

L'arrivée de l'iMac 24" coloré va à coup sûr rapport" des millions à Apple et peut-être même lui permettre de devenir le roi dans un nouveau domaine. Selon certaines sources, la pénurie mondiale affectant certains produits plus que d'autres pourrait être en la faveur d'Apple.

Apple bientôt numéro un dans un nouveau domaine ?

Il n'y a pas à dire, Apple maîtrise sa communication à merveille et s'améliore d'année en année. Le dernier évènement Spring Loaded qui s'est déroulé récemment, nous a une fois de plus émerveillé (pour la plupart) et nous a permis de découvrir plusieurs nouveaux produits.



Parmi les nouveaux arrivants au catalogue, vous n'aurez sûrement pas manquer le nouvel iMac 24". Prévu globalement pour le grand public, Apple a fait le choix de miser sur la couleur, toujours dans le but d'harmoniser sa stratégie comme nous vous l'avons expliqué il y a quelques jours.



Mais au-delà de la couleur, le choix marketing d'Apple que ce soit au niveau du design, des caractéristiques ou encore du prix est mûrement réfléchi et pourrait être très bénéfique dans les mois et années à venir selon certaines sources. Sans oublier la pénurie mondiale qui touche certains modèles plus que d'autres.

Souligné par DigiTimes, ces sources indiquent que d'ici quelque temps, Apple pourrait doubler HP dans le secteur du tout-en-un et ainsi devenir le leader du marché. Du côté d'Apple, on estime que le positionnement haut de gamme de l'iMac fait qu'il est très peu impacté par cette pénurie.



En revanche, le secteur entré/milieu de gamme est très impacté du fait qu'il faut produire beaucoup plus de produits. Au quatrième trimestre 2020, HP était le leader dans ce domaine avec 925 000 produits écoulés contre 860 000 pour Apple.



Une affaire à suivre de près mais une fois de plus, Apple impressionne partout où il passe et réussi à se hisser au même niveau que certains de ses concurrents en vendant des produits deux à trois fois plus chers. Nous ne sommes pas près de voir les prix baisser chez Apple...