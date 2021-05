Doctolib : un RDV en moins de 24 heures pour se faire vacciner

Doctolib va proposer à partir du 12 mai la prise de rendez-vous pour le lendemain afin de se faire vacciner contre le Covid-19. Une mesure gouvernementale validée par le chef de l'État qui a ouvert la vaccination à tous, "si il reste des doses".

Depuis le début d'année 2021, la vaccination contre le Covid-19 s'accélère et devrait permettre à terme de retrouver une vie "normale", comme nous l'avons connue auparavant. Chaque pays possède sa propre stratégie et en ce qui concerne la France, un dispositif progressif a été mis en place.



Toujours dans le but d'atteindre les 20 millions de primo-vacciné (1 dose) au 15 mai et 30 millions pour le 15 juin, l'État s'adapte et réfléchit à de nouvelles stratégies. Parmi les points à améliorer, il y avait les doses non utilisées en fin de journée qui devaient donc être jetées, ce qui s'apparente à du gâchis.



C'est pour cela qu'hier midi, le Président Emmanuel Macron a fait une annonce pour améliorer cette situation. À partir du 12 mai, la vaccination sera ouverte à tous les Français adultes s'ils trouvent un rendez-vous pour le lendemain.



Déjà très présente sur le sujet, la plateforme Doctolib est directement concernée par cette nouvelle mesure. Comme souligné par le PDG de Doctolib, un nouvel espace réservé à ce type de demande va faire son apparition sur le site.

Stanislas Niox-Château, cofondateur et PDG de Doctolib :

Tous les Français adultes pourront se rendre sur Doctolib pour prendre rendez-vous pour le lendemain. Cela sera très simple. Tous les moyens sont bons pour accélérer la campagne et cela représentera des milliers de rendez-vous. En France, une cinquantaine de centres ont des disponibilités sous 24 heures. Au total, environ 20.000 rendez-vous sont pris d'un jour sur l'autre

Pour donne quelques chiffres, Doctolib a enregistré pas moins de 26 000 RDV en moins de 24 heures en date du 3 mai. 18% des rendez-vous présente une date sous 1 à 3 jours et 22% sous 4 jours à une semaine. On estime qu'environ 50% des rendez-vous sont effectués en moins d'une semaine au global.



N'oubliez pas que l'application Vite Ma Dose est également très efficace et simple d'utilisation pour prendre un rendez-vous comme nous vous l'avons expliqué il y a deux semaines.



