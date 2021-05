Rumeur : les MacBook Air 2021 auront les couleurs des iMac M1

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



Apple a décidé de mettre à jour tous ses Mac, l'objectif principal est d'exclure définitivement les processeurs Intel au profit des puces M1. Ce grand changement est accompagné de quelques modifications, nous l'avons vu avec le nouvel iMac qui a eu le droit à un énorme rafraîchissement après plusieurs années sans évolution du design. Le prochain a passé par la case renouvellement va être le MacBook Air, selon Jon Prosser, il va y avoir des nouveautés, mais aussi l'ajout d'un grand choix de couleurs.

Les couleurs des iMac sur les MacBook Air 2021 ?

Le spécialiste des rumeurs Jon Prosser a encore frappé, selon ses propos dans la dernière vidéo de sa chaîne YouTube, Apple pourrait prendre l'initiative d'exporter les couleurs de l'iMac M1 vers la future génération de MacBook Air.

On pourrait retrouver les couleurs suivantes : rose, bleu, vert, argent, orange, jaune et violet.



Prosser est l'un des leakers les mieux entourés, il possède des sources qui peuvent donner des informations erronées, mais aussi être très précises sur certains détails. L'un de ses informateurs aurait vu un nouveau MacBook Air bleu !

Pour éviter d'en dire trop, il n'est pas mentionné si cela a été aperçu dans les locaux d'Apple ou sur les chaînes de production chez les partenaires.

La source a expliqué que c'était le même bleu que l'iMac M1, c'est justement ce détail qui fait penser qu'Apple pourrait ouvrir son MacBook Air 2021 à de nouvelles couleurs, ce qui pourrait énormément plaire chez les jeunes, cible principale du MacBook Air.



Si les couleurs sont aujourd'hui une certitude pour Prosser, le processeur qui sera utilisé reste un mystère. On peut déjà exclure Intel, on sait à l'avance qu'Apple a pris la décision de ne plus collaborer avec son ancien partenaire pour les processeurs de Mac. La question qui reste sans réponse, c'est : "est-ce qu’Apple va proposer la puce M1 ou une version supérieure (appelée par les rumeurs M1X ou M2). Pour l'instant, aucun leakers n'est capable de répondre à cette question.

À noter tout de même que selon Nikkei, la puce M2 est déjà entrée en production pour la relève du MacBook Pro 16 pouces qui aura lieu au dernier trimestre de 2021.