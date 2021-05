Twitter : les pourboires sont en cours de déploiement

Julien Russo

Twitter vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur les profils, un utilisateur va pouvoir recevoir un pourboire (ou une donation si on préfère) d'un autre utilisateur Twitter. La transaction va pouvoir s'effectuer via plusieurs plateformes tierces comme PayPal, Cash App...

Le pourboire sur Twitter arrive

Les pourboires sont devenus quelque chose de courant aujourd'hui sur internet, on pense par exemple au monde du streaming (comme Twitch) où il est devenu banal d'offrir de l'argent à un streamer qu'on apprécie. Désormais, il va être possible d'offrir de l'argent à un autre utilisateur Twitter qui a activé l'option sur son profil.

À proximité du bouton "Suivre", un bouton "Pourboire" va être visible, dès que vous allez appuyer dessus, vous aurez la possibilité d'envoyer de l'argent via l'une des plateformes au préalable sélectionné par le propriétaire du compte Twitter.

Parmi les services on retrouve :

Bandcamp

Patreon

PayPal

Venmo

CashApp

Si ce sont majoritairement des services populaires aux États-Unis, on retrouve tout de même PayPal qui permet à la nouvelle fonctionnalité d'être à la portée de tous dans le monde.

Visiblement Twitter ne touchera aucun centime sur la transaction, puisque sinon tout ce serait passé via le paiement classique de l'App Store, le réseau social n'a pas le droit de contourner.

L'envoi et la réception de l'argent sera exclusivement entre vous et la personne qui vous donne le pourboire, Apple n'aura donc pas de commission de 30% !

Cependant, attention à une chose... Suivant la plateforme sélectionnée, celle-ci peut se réserver le droit d'une petite commission sur la somme qui transite via ses serveurs.

Comment activer l'option ?

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement au niveau mondial, cela signifie qu'avant d'apparaitre, cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines !

Pour activer les pourboires sur votre profil Twitter, il faudra obligatoirement vous rendre sur le bouton "Modifier le profil", dès que la fonctionnalité sera accessible, vous aurez le lien "pourboire".

À cet endroit, vous aurez les cinq services visibles (dont PayPal). Il suffira d'appuyer sur le service qui vous intéresse puis vous serez redirigé vers celui-ci. Une connexion avec l'identifiant et le mot de passe de votre compte sera nécessaire pour associer le service à Twitter.

À noter que si vous activez par exemple 2 services sur les 5, l'utilisateur qui souhaitera vous donner un pourboire aura accès qu'à 2 services sur 5.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Et Super Follow ?

Il y a quelques mois, on vous avait parlé de Super Follow. Cette nouveauté sera très différente du pourboire puisqu'il s'agira là de mettre en avant du contenu exclusif pour des followers qui sont prêt à payer pour voir ce contenu. Pour l'instant, Twitter n'a pas apporté de nouvelles par rapport à cette fonctionnalité.



