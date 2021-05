Apple TV : Une coque pour Siri remote avec un emplacement pour AirTag

Apple a publié hier soir la cinquième version bêta de tvOS 14.5, et il y a quelques changements notables dans la mise à jour trouvés par Steve Moser. Apple a supprimé les mentions à...

Il y a 24 heures, on vous parlait de la dernière rumeur qui affirmait l'arrivée d'une nouvelle Siri Remote avec la prochaine génération d'Apple TV. Aujourd'hui, cette information semble se...

La coque va venir protéger la totalité de l'arrière de la Siri remote en incluant un trou en forme d'AirTag dans la partie inférieure. Vous aurez juste à insérer l'AirTag à l'intérieur, celui-ci viendra s'emboiter et vous entendrez un petit "clic". Le point faible de cette coque, c'est sans surprise l'ajout d'une épaisseur supplémentaire qui va un peu gâcher le design de la télécommande, mais cela est indispensable pour loger l'AirTag à l'arrière. On remarquera que le créateur de la coque a même pensé au petit trou tout en bas pour l'accès au port Lightning afin de recharger votre Siri remote.

Quand vous avez vu l' AirTag , vous vous êtes demandé "mais à quoi cela va pouvoir me servir ?", une question que se sont posées les personnes plutôt bien ordonnées qui retrouvent toujours leurs affaires là où ils les ont laissés. Les AirTags nous ont fait penser à nos clés de voiture, à notre portefeuille, au jouet de notre enfant, au sac à main, à notre vélo... Mais avez-vous pensé à utiliser l'AirTag sur la télécommande de l'Apple TV 4K ? On a souvent tendance à égarer la Siri remote parce que celle-ci est petite , mais aussi très fine . Elle peut se glisser entre les coussins du canapé, sous le canapé ou même complètement disparaitre. Mais rassurez-vous avec cette coque compatible avec l'AirTag c'est terminé ! L'utilisateur PrintSpiredDesigns sur Etsy a inventé une coque imprimée en 3D avec un emplacement à l'arrière pour y mettre le traqueur d'objet d'Apple. Une idée à laquelle aucun accessoiriste n'avait pensé jusqu'ici.

La Siri Remote c'est comme la télécommande de notre TV, on a toujours tendance à la perdre, surtout quand on a plusieurs personnes à la maison qui utilisent l'Apple TV ! Un utilisateur du site Etsy a eu l'idée de concevoir une coque de protection avec un emplacement dédié pour un... AirTag !

