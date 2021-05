Des coques pas chères pour iPad Pro 2021 11" chez ESR

Alors que Jon Prosser avait annoncé la date du 21 mai pour le lancement commercial des nouveautés du dernier keynote - excepté les AirTags et l'iPhone 12 violet déjà sortis - Apple a...

Deux coques qui permettent de protéger l'iPad Pro 2021 à moindre coût et qui facilitent son utilisation au quotidien. A noter que les deux produits sont uniquement compatibles avec l'iPad Pro 11 pouces 2021 et s'adaptent parfaitement au modèle 2020.

La coque Rebound affiche les mêmes caractéristiques que la coque Trifold ci-dessus, avec en plus des aimants puissants qui facilite sa mise en place ou son retrait de la tablette. La Rebound limite également l’ajout d’épaisseur inutile tout en lui garantissant un niveau de protection optimal. La coque magnétique est disponible à partir de 18,99€ en 4 coloris .

La nouvelle Coque Trifold est dotée d’une découpe latérale qui permet la recharge sans fil et l’attache magnétique d’un Apple Pencil compatible. Ce dernier sera d'ailleurs protéger quand l'étui est rabattu. La fermeture ou l’ouverture du rabat avant de la coque permet de faire passer l’iPad du mode veille au mode marche en un clin d’œil. Ce même rabat à trois volets pliables permet d’incliner l’iPad Pro dans différents angles pour optimiser le visionnage de vidéos ou le traitement de texte. La coque est disponible à partir de 16,99€ en 2 coloris .

À l’occasion de la sortie des iPad Pro 2021 , voici les premiers accessoires tiers. Hormis les Smart Case et Magic Keyboard d'Apple qui dépassent allègrement la centaine d'euros, il fallait attendre les fabricants d'accessoires pour avoir des solutions bon marché. Notre partenaire ESR qui nous avait confirmé l'arrivée de la nouvelle tablette un mois avant le keynote d'Apple vient de lancer deux coques pour iPad Pro 11 pouces 2021 avec une promotion de départ de 20% jusqu’au 31 mai sur Amazon grâce au code ESR052021.

