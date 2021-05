Apple Podcasts va accueillir le studio Wondery dans les prochaines semaines

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Depuis qu'Apple a annoncé le lancement des abonnements sur son application de podcasts, le géant californien a attiré de nouveaux acteurs. En effet, Amazon a rapidement compris le nouveau business potentiel qui s'ouvre aux créateurs de podcasts. À travers son studio Wondery, Amazon va proposer des podcasts inédits sur l'application d'Apple.

Wondery est bientôt disponible

Avec un accès à 4,99$/mois ou 34,99$/an, Wondery va prochainement vous proposer plusieurs podcasts avec différentes thématiques afin de plaire à tous les utilisateurs d'Apple Podcasts.

Le studio Wondery s'est déjà imposé sur plusieurs plateformes et possède de nombreux abonnés qui s'avèrent être fidèles grâce aux rythmes intensifs d'ajouts de nouveaux épisodes. Cette collaboration avec Apple devrait rencontrer un gros succès, grâce notamment au prix plus que raisonnable vu le contenu proposé, mais aussi avec des podcasts sans publicité, un accès anticipé à certains podcasts et des épisodes bonus !



Du côté de Wondery, on a hâte d'être disponible sur Apple Podcast, le PDG Jen Sargent déclare :

Nous sommes ravis de nous associer à Apple pour le prochain chapitre du podcasting et nous sommes encouragés par les opportunités que cette offre d'abonnement ouvre pour l'industrie du podcast dans son ensemble. Grâce à cette opportunité, nous allons offrir à nos auditeurs sur Apple Podcasts un accès facile à Wondery+ tout en leur apportant la même expérience d'écoute immersive qu'ils ont appris à connaître et à aimer.

Sur Wondery on retrouve des podcasts qui abordent plusieurs sujets, comme la culture, la technologie, le sport, la musique... Tout est fait pour attirer divers profils d'abonnés et faire en sorte qu'ils conservent leurs abonnements le plus longtemps possible.

Wondery n'est pas inconnu auprès d'Apple, le service de podcast a été approché par le géant californien en 2019 pour des discussions autour d'une acquisition. Malheureusement, Apple n'était pas la seule entreprise sur le coup, Amazon était aussi très intéressé et voyait en Wondery un grand potentiel sur le long terme. Finalement, le studio de podcasts a été racheté par Amazon qui a été prêt à dépenser une plus grosse somme d'argent qu'Apple !



Source

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts