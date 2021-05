Apple ne signe plus iOS 14.5 et iPadOS 14.5

Medhi Naitmazi

Suite à la sortie d'iOS 14.5.1 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 14.5, la version précédemment disponible pour les iPhone qui est sortie fin avril. Avec iOS 14.5 n'étant plus signé, il n'est pas possible de revenir en arrière si vous avez déjà installé iOS 14.5.1. Et cela vaut également pour iPadOS 14.5.

Apple veut que tout le monde installe le fix de sécurité

Apple arrête régulièrement de signer les anciennes versions des mises à jour logicielles après la sortie de nouvelles mises à jour afin d'encourager les clients à maintenir leurs systèmes d'exploitation à jour.

iOS 14.5 était une mise à jour majeure introduisant toute une série de nouvelles fonctionnalités comme l’option permettant de déverrouiller un iPhone avec une Apple Watch tout en portant un masque, la déclaration d'accident dans Plans, la double carte SIM 5G, de nouveaux emoji, la prise en charge des AirTags et bien d'autres.



iOS 14.5.1, la mise à jour qui remplace iOS 14.5, a résolu un problème de transparence du suivi des applications qui empêchait certains utilisateurs de recevoir des invites des applications et comprenait des correctifs pour deux vulnérabilités de sécurité WebKit. C’est surtout pour cela qu’Apple pousse les utilisateurs à installer la nouvelle version car des sites malveillants peuvent récupérer des informations. La semaine dernière, Apple a également cessé de signer iOS 14.4.2. Voilà qui devrait encore compliquer la tâche des outils de jailbreak.