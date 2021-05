MacBook Air 2021 : un concept en plusieurs couleurs avec bords plats

Lorsque Apple a dévoilé son nouvel iMac 2021 durant le keynote Spring Loaded, beaucoup de personnes ont été surprises de découvrir un modèle entièrement nouveau et surtout très...

Nous évoquions le passage au MiniLED sur les MacBook Pro l'an prochain il y a tout juste quelques jours avec une quatrième source. Cette fois, c'est l'analyste le plus célèbre autour des...

Le nouveau MacBook Air avec M1 est un succès incontestable. C’est l’un des meilleurs produits actuellement vendus par Apple, et c’est le meilleur ordinateur portable grand public du marché...

Prosser n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a déjà révélé le design de l'AirTag et du AirPods Max de cette façon.

On peut y voir un MacBook avec un design fin et léger, avec un design à bords plats, avec deux ports USB-C. L'appareil inclut des cadres blancs autour de l'écran, ainsi qu'un clavier repensé qui est également blanc. Il y aurait 7 coloris différents, avec des couleurs un peu moins flash que l'iMac.

Outre les nouveaux coloris, on retrouve également des bords plats, ressemblant notamment à ce qu'Apple propose avec son dernier iPad Pro.

Suite à la sortie de la nouvelle gamme d' iMac 2021 , des rumeurs suggèrent de plus en plus l'arrivée d'une équivalence pour d'autres appareils d'Apple, notamment les fameux MacBook Air. Aujourd'hui, c'est le célèbre leaker Jon Prosser qui a publié une nouvelle vidéo sur sa chaine YouTube avec des images d'un MacBook repensé dans de nouvelles couleurs.

