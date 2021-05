Un dirigeant d'Apple Health quitte le navire et rejoint une start-up de soins primaires

La section Apple Health de la firme de Cupertino gagne de plus en plus de notoriété grâce à ses différents produits et avancées. Le seul bémol, c'est que ce succès attire des convoitises, et notamment des débauchages des différents membres de l'équipe.



Le dernier en date n'est autre que Myoung Cha, un des dirigeants de l'équipe, qui est notamment à la tête des initiatives stratégiques. Un départ vers Carbon Health, une start-up de soins primaires, a été officialisé.

Myoung Cha quitte Apple et rejoint Carbon Health

Un nouveau départ a été officialisé du côté des dirigeants d'Apple, et plus particulièrement au sein de l'équipe Apple Health. Myoung Cha, responsable des initiatives stratégiques, quittera la Pomme d'ici la fin de cette semaine.



Si ce nom ne vous dit peut-être rien, il est considéré comme l'un des plus hauts dirigeants d'Apple Health, ayant notamment travaillé sur les notifications d'exposition à la COVID-19 avec Google. Apple a réagi à ce départ :

Une quantité incroyable de travail au sein d'une organisation hautement matricielle appelée Apple. Sans mentionner que beaucoup d'entre eux impliquaient des négociations avec les gouvernements et d'autres entreprises sur le lancement de grandes choses.

Myoung Cha rejoindra Carbon Health en tant que président des soins à domicile et directeur de la stratégie en juin.



