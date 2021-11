Apple Car : un haut responsable quitte le navire et rejoint Volkswagen

Il y a 4 heures

Véhicules

Alexandre Godard

Réagir



Le "responsable mondial du développement des batteries" en place chez Apple depuis 2018 annonce qu'il quitte la société pour rejoindre Volkswagen. Une défaite pour Apple qui va devoir trouver quelqu'un d'autre. Espérons que le projet "Apple Car" ne prenne pas du retard.

Le projet va-t-il une fois de plus prendre du retard ?

Depuis maintenant plusieurs années, il se murmure qu'Apple travaille sur un immense projet, à savoir celui de concevoir et commercialisé un véhicule 100% électrique. Les rumeurs ne cessent d'augmenter mois après mois même s'il est vrai qu'à l'horizon 2022, force est de constater qu'il n'y a rien d'officiel.

On connaît la façon de faire d'Apple qui a pour habitude de prendre son temps et débarquer sur un marché mature avec un projet totalement abouti et au-dessus de la concurrence. On sait aussi que pour réaliser à bien un projet, il est important de garder les personnes importantes à sa tête mais au vu des dernières infos, c'est loupé.



Comme nous l'avons appris hier en fin de journée, Soonho Ahn qui n'est autre que le responsable mondial du développement des batteries chez Apple depuis décembre 2018 (3 ans) a décidé de s'envoler vers de nouvelles aventures. Il rejoindra donc le célèbre constructeur automobile Volkswagen dans les jours à venir.



Un échec du côté d'Apple même si nous ne connaissons pas toutes les raisons en interne. Quoi qu'il en soit, cela ressemble à un coup dur pour la firme de Cupertino qui sait mieux que quiconque qu'il ne faut jamais perdre ses responsables sur un projet en cours, encore plus avec une telle ampleur.



Source