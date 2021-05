Unity Technologies : bientôt impacté par l'anti-pistage d'Apple

Alexandre Godard

Unity gagne des milliards de dollars mais devrait tout de même perdre quelques millions et tout cela à cause d'Apple. Plus sérieusement, l'anti-suivi publicitaire mis en place par Apple sur iOS 14.5 va impacter plusieurs secteurs et faire perdre de l'argent à certains éditeurs et indirectement aux sociétés qui travaillent avec.

L'anti-pistage d'iOS 14.5 ne plaît qu'aux utilisateurs ?

Unity Technologies, célèbre société américaine basée dans les jeux vidéo vient d'annoncer ses revenus pour le premier trimestre 2021. Des chiffres assez exceptionnels car la société a engrangé pas moins de 234.8 millions de dollars sur ces trois premiers mois. Mieux encore, cela représente une hausse de 41% en comparaison avec le premier trimestre 2020.



Voilà qui s'inscrit dans la continuité au niveau de la progression de l'entreprise qui pour rappel a réussi à lever plus de 1.3 milliard de dollars en septembre dernier lors de son introduction en bourse avec une valorisation estimée à 13.6 milliards de dollars.



Pour rappel, Unity donne accès à une multitude d'outils qui permettent aux développeurs de jeux vidéo mais pas que, de créer du contenu. Son moteur de jeu se retrouve d'ailleurs sur énormément de jeux console, mobile, PC...

Mais voilà, comme beaucoup d'autres, Unity devrait subir les nouvelles règles d'Apple en matière de pistage publicitaire. Comme il l'a déjà expliqué, ce nouveau fonctionnement obligatoire à partir d'iOS 14.5 peut potentiellement désavantager certains éditeurs de jeux qui comptent sur la publicité afin de se rémunérer et surtout de proposer des jeux gratuits.



Unity estime donc que ces changements IDFA devraient réduire ses revenus de 30 millions de dollars en 2021. Pire encore, selon une nouvelle estimation, cela pourrait même monter à 50 millions voire plus.



Pour revenir sur un côté plus positif, le géant américain rappelle qu'il a clôturé ce premier trimestre avec 1.12 milliard de dollars hors "actifs hors caisse", ce qui est plus du double comparé une nouvelle fois au premier trimestre 2020. Pour ce qui est de son déploiement, ses logiciels et outils sont présents sur plus de 1.5 milliard d'appareils et plus de 50% des jeux tous supports confondus.