Apple Music se prépare à proposer un forfait HiFi sur son application Android

Hier à 20:47

Julien Russo

Plusieurs indications ont montré qu'Apple prépare une offre Apple Music HiFi avec iOS 14.6 qui sortira prochainement. Pour rappel, il s'agit d'une qualité qui permet de profiter d'une musique sans aucune perte. Chez tous les concurrents qui proposent une offre HiFi, on constate une belle progression des nouveaux abonnés, c'est probablement ce qui a poussé Apple à faire pareil.

Un lancement simultané de l'offre sur iOS et Android ?

Mais qu'est-ce que prépare l'équipe Apple Music ?

D'après plusieurs indiscrétions, la firme de Cupertino voudrait "booster" son service de streaming pour augmenter sa part de marché face au géant Spotify qui domine le secteur. Pour attirer plus de monde, Apple chercherait à proposer un abonnement avec une qualité audio sans perte (appelé HiFi). Cette nouvelle stratégie permettrait de capter l'attention des abonnés les plus exigeants, ceux qui sont prêts à payer plus cher pour profiter d'un meilleur son !



Cette arrivée prochaine de l'offre HiFi chez Apple Music se confirme encore une fois après la découverte de 9to5google. Le média a analysé la version 3.6.0 d'Apple Music qui est en bêta pour les utilisateurs d'Android, tout comme Apple Music sur iOS 14.6, on retrouve les traces d'un forfait HiFi.

Avec Apple Music 3.6.0 Beta, déployé maintenant via le Google Play Store, nous avons trouvé des signes similaires d'options de streaming et de téléchargement audio de haute qualité à venir sur Apple Music pour Android. Comme vous pouvez vous y attendre, Apple inclut un avertissement bien en vue sur la quantité de données et de stockage utilisés de l'audio de haute qualité.

Les avertissements en question correspondent exactement à ce que représente la lecture d'une musique en HiFi : une consommation plus importante des données et un stockage plus conséquent sur votre appareil si vous venez à télécharger une playlist en HiFi.

Apple explique dans la bêta Android d'Apple Music qu'un morceau de musique d'environ 3 minutes pourra peser jusqu'à 145 Mo en haute résolution sans perte. Pour comparer, une musique de 3 minutes en qualité élevée à 256 kbps pèse 6 Mo.

Vous ne rêvez pas, deux musiques de 3 minutes en HiFi pourront peser le même poids que l'épisode d'une série que vous avez téléchargé sur Netflix !

Au-delà de la qualité HiFi, dans la bêta d'iOS 14.6, les testeurs ont aussi pu remarquer des mentions de "Dolby Atmos" ou encore de "Dolby Audio", malheureusement pour les utilisateurs d'Android, la bêta d'Apple Music ne comporte pas cela. La firme de Cupertino va-t-elle donner un petit avantage à son offre HiFi sur iOS ? On dirait bien.