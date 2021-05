Apple vante les mérites de l'iMac M1 24 pouces

Alban Martin

Comme le nouvel iMac 2021 commence à être expédié aux consommateurs, nous pourrons bientôt voir de plus près cette machine avec un nouveau design, plusieurs couleurs et la puce M1 à l'intérieur. Cette semaine, deux responsables de l’équipe marketing d’Apple ont discuté de la manière dont le nouvel iMac change le marché de l’informatique et ont salué la façon dont la puce M1 permet les mêmes performances exceptionnelles sur différents types d’appareils.

L'iMac est vraiment beau et puissant

Stephen Tonna, de Platform Product Marketing, et Laura Metz, de Mac Product Marketing, ont parlé à CNN de l'iMac repensé et de la puce M1. Comme on le sait déjà, le nouvel iMac est vraiment fin, et les deux responsables marketing ont confirmé dans l'interview qu'Apple avait toujours voulu faire «disparaître» l'ordinateur, tout en conservant de bonnes performances.

Les iMac précédents n'étaient disponibles qu'en coloris argent, tandis que même les générations plus anciennes avaient un corps entièrement blanc. Cependant, l'iMac 2021 est disponible en six couleurs qui ressemblent à celles de l'iMac G3. Selon Metz, ils voulaient apporter un look amusant qui redonnerait le sourire aux ordinateurs.

C'est amusant de voir ces éclats de couleurs. Alors que nous commençons tout juste à avoir des iMac, nous voyons la couleur pour la première fois en personne. Je veux dire, tu vois le sourire naturel sur mon visage. Nous étions tous cool, littéralement étourdis, c'était comme si c'était vraiment du bonheur.

Cependant, ce qui est probablement la plus grande amélioration du nouvel iMac est la puce M1 construite par Apple, qui est également présente dans les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini de dernière génération, sans oublier le tout nouvel iPad Pro 2021. Après tout, le nouvel iMac ne serait pas aussi fin et puissant sans l'architecture Apple Silicon.



Et si le fait d’avoir exactement la même puce sur toute la gamme Mac peut sembler inhabituel, l’équipe marketing d’Apple affirme que cela permet à l’entreprise de créer une variété d’appareils à des fins différentes qui répondent aux besoins de chacun avec les mêmes performances exceptionnelles.



Metz nous explique que c'est «génial d'avoir une gamme d'appareils qui répondent à vos besoins, que vous sachiez que vous devez vous déplacer et que vous vouliez cet appareil portable ou que vous ayez besoin de quelque chose dans un petit espace compact ou de cette merveilleuse expérience tout-en-un avec le grand écran».



Tonna l'a résumé comme suit:

Vous avez simplement la liberté d'utiliser les appareils comme vous le souhaitez. Vous n’avez pas à penser à ce que vous savez, il sera mis à jour. Et je pense que c'est une très grande proposition de valeur pour nos utilisateurs.

En fait, Metz et Tonna ont un excellent point. Auparavant, il y avait beaucoup de gens qui voulaient un ordinateur portable, mais ont fini par acheter un ordinateur de bureau parce qu'il serait plus puissant. Désormais, le seul choix que le client doit faire est de savoir s'il préfère un MacBook ou iMac, car le matériel interne est le même dans chacun d'eux.



Les deux responsables ont également expliqué comment l'iMac s'intègre dans l'écosystème d'Apple avec iCloud, Continuity, Handoff, AirDrop, etc. Mais ça, vous le savez déjà, tout comme le fait qu'il est 56% plus rapide que l'ancien iMac.

