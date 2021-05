Il reçoit son iPad Pro M1 en avance (vidéo MiniLED)

Quelques jours avant leur lancement officiel prévu pour le vendredi 21 mai, un client très chanceux a déjà reçu le tout nouvel iPad Pro 12,9 pouces M1. Le modèle 2021 était en précommande depuis le 30 avril dernier et a rapidement été en rupture de stocks.

Voici le premier iPad Pro 2021 d’un client

Photo signée PeterDragon50

L’utilisateur PeterDragon50 sur Reddit a publié la photo de son ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces reçu largement en avance via le revendeur Furniture Mart du Nebraska aux États-Unis. Le client apparement fan de « Peter et Elliott le Dragon » dit avoir passé sa commande dès l’ouverture des précommandes, avant de recevoir un email samedi afin d’aller le récupérer. Apple indique pourtant depuis le début que les nouveaux ‌iPad Pro‌ et ‌iMac M1‌ seront disponibles à partir de la deuxième quinzaine de mai, aux alentours du 21 mai.



Alors qu’il faut se contenter pour le moment de quelques benchmarks du nouvel iPad, PeterDragon50 affirme que le nouvel écran Liquid Retina XDR à technologie mini-LED est impressionnant avec des noirs profonds et des couleurs «sans aucun doute à la hauteur de la qualité Apple». Odette personne a également publié des vidéos montrant l'iPad Pro de 12,9 pouces affichant du contenu HDR.



Outre des images et des vidéos du nouvel ‌iPad Pro‌, des scores d'analyse comparative Antutu ont également été publiés par le client, montrant que le nouvel ‌iPad Pro‌ fonctionne beaucoup plus rapidement que le modèle de l'année dernière. Les scores Geekbench publiés plus tôt cette semaine ont également révélé que le nouvel ‌iPad‌ Pro est 50% plus rapide que la génération précédente. A noter que la tablette tourne iPadOS 14.5 et non pas iPadOS 14.6 actuellement en bêta.



Certains clients qui ont passé commande pour le nouvel ‌iPad Pro‌ le 30 avril commencent à recevoir des avis d’expédition, mais notre modèle semble toujours à la phase précédente. Dans tous les cas, le nouvel ‌iPad Pro‌ semble être un succès important, les dates de livraisons estimées étant actuellement à la mi-juillet.



