Amazon Music baisse son forfait HD à 9,99€ pour contrer Apple Music HiFi

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2



Apple qui a l'habitude de proposer des prix toujours très élevés par rapport à la concurrence n'a visiblement pas cette mentalité dans les services. Pour accélérer le recrutement de nouveaux abonnés sur son offre de streaming Apple Music, le géant californien a annoncé l'arrivée de la qualité audio sans perte, du Spatial Audio et du Dolby Atmos sans coût supplémentaire. La concurrence commence à réagir face à cette annonce qui fait beaucoup de bruit.

Amazon Music HD passe à 9,99€

Tous les services de streaming ont profité de la qualité audio sans perte pour augmenter le prix de l'abonnement et généré de plus gros revenus. Heureusement, Apple n'a pas la même vision et pense que chaque abonné devrait profiter d'une qualité audio optimale sans payer un centime de plus !

Après l'annonce d'Apple Music (qui a fait l'effet d'une bombe sur le marché du streaming), la concurrence commence à réagir et à s'aligner sur le même tarif que le géant californien.



Amazon Music vient d'être le premier service de streaming à baisser son prix pour éviter de perdre des abonnés qui auraient envie de migrer vers Apple Music.

Normalement facturé à 14,99€/mois, l'abonnement Amazon Music HD coûtera désormais que 9,99€/mois dans sa version individuelle.

Pour vous motiver à souscrire, Amazon vous offre 3 mois d'abonnement offert (uniquement pour ceux qui n'ont jamais profité de l'offre).

Dans ce forfait, Amazon s'engage à vous proposer un accès illimité à 70 millions de titres en HD et une qualité jusqu'à 3 730 kbps (soit plus de 10 fois supérieur au débit des services de streaming standard).



Apple garde quand même l'avantage par rapport à Amazon Music, puisque pour le même prix, vous pourrez profiter du Spatial Audio et du Dolby Atmos. La firme de Cupertino s'est engagée à une lecture automatique des pistes Dolby Atmos sur les AirPods et produits Beats qui ont une puce H1 ou W1. Cela fonctionnera aussi sur les haut-parleurs des dernières versions d'iPhone, d'iPad et de Mac.

Télécharger l'app gratuite Amazon Music: Podcasts et plus