Apple Music Lossless : compatibilité, activation, date et prix

Il y a 2 heures (Màj il y a 21 min)

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé cet après-midi qu'Apple Music commencerait à prendre en charge Dolby Atmos et la qualité audio Lossless dès le mois prochain. Mais comme souvent, il y a quelques questions autour de la compatibilité et des technologies embarquées.



Quand Apple Music Lossless sera-t-il disponible ?

Apple Music Lossless arrive en juin pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Apple dit qu'il nécessite iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 ou tvOS 14.6 ou version ultérieure, qui sont actuellement en version bêta.

Combien de chansons en haute qualité et à quel prix ?

Selon Apple, 20 millions de chansons sont disponibles en audio sans perte au lancement avec les 75 millions de chansons disponibles d'ici la fin de l'année. Et tout cela sans débourser un euro de plus. Pas mal !

Apple Music Lossless va-t-il prendre en charge le HomePod ?

Oui, le HomePod pourra diffuser de la musique en Dolby Atmos, tout comme le HomePod Mini. Et les enceintes compatibles de chez Sonos, Sony, Bose et autres pourront le faire également.

Quels écouteurs seront compatibles avec Apple Music Lossless et Spatial Audio ?

Apple affirme que Dolby Atmos est pris en charge par les iPhone, iPad, Mac et Apple TV en utilisant n'importe quelle paire d'écouteurs maisons. Cela inclut les AirPods, les AirPods Pro, les AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro, mais il existe quelques différences.



En revanche, les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max n'offrent pas la Hi-Res Lossless mais fonctionneront avec Dolby Atmos par défaut ainsi que la qualité Lossless. Nous attendons plus de détails sur la compatibilité des AirPods Max avec un son de meilleure qualité. La qualité Hi-Res Lossless à 24 bits à 192 kHz nécessitera un DAC externe, selon le communiqué de presse d'Apple. On imagine que les firmwares pourront évoluer également pour améliorer les appareils existants qui ne prennent en charge que l'AAC Bluetooth pour le moment. Idem pour les HomePod.



Apple explique :

Tous les abonnés Apple Music utilisant la dernière version d'Apple Music sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV peuvent écouter des milliers de morceaux de musique Dolby Atmos avec n'importe quel casque.



Lorsque vous écoutez avec des écouteurs Apple ou Beats compatibles, la musique Dolby Atmos est lue automatiquement lorsqu'elle est disponible pour une chanson. Pour les autres écouteurs, accédez à Réglages > Musique > Audio et réglez Dolby Atmos sur "Toujours activé". Vous pouvez également écouter de la musique Dolby Atmos à l'aide des haut-parleurs intégrés d'un iPhone, iPad, MacBook Pro ou HomePod compatible, ou en connectant votre Apple TV 4K à un téléviseur ou un récepteur audiovisuel compatible.

Et la compatibilité Spatial Audio ?

Il s'agit d'une différence notable par rapport à la prise en charge de la vidéo par Spatial Audio, qui nécessite exclusivement des AirPods Pro ou des AirPods Max. Dommage mais c'est logique pour conserver un maximum de clients dans l'écosystème complet.

Comment activer Apple Music Lossless

Une fois la fonctionnalité disponible avec iOS 14.6, il suffira donc de :

Allez dans Réglages, puis Musique

Cliquez sur Audio et réglez Dolby Atmos sur Always On

Pour choisir entre Lossless et Hi-Res Lossless :

Allez dans Réglages, puis Musique

Cliquez sur Qualité audio et choisissez entre Lossless et Hi-Res Lossless pour les connexions cellulaires ou Wi-Fi

Qu'est-ce que Dolby Atmos et l'audio sans perte ?

Enfin, un mot sur le Dolby Atmos. Il s'agit d'un format audio immersif qui permet aux musiciens de mixer de la musique pour donner l'impression que les instruments sont tout autour de vous dans l'espace.



La compression audio Lossless - sans perte - réduit la taille du fichier d'origine d'un morceau tout en préservant toutes les données. Apple Music rend son catalogue complet de plus de 75 millions de chansons disponibles en audio sans perte à différentes résolutions dans Apple Music, «Lossless» fait référence à l'audio sans perte jusqu'à 48 kHz et «Hi-Res Lossless» fait référence à l'audio sans perte de 48 kHz à 192 kH . Les fichiers Lossless et Hi-Res Lossless sont très volumineux et utilisent beaucoup plus de bande passante et d'espace de stockage que les fichiers AAC standard.