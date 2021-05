Les MacBook Pro mini-LED finalement retardés ?

Alexandre Godard

Apple progresse d'année en année dans tous les domaines dont celui des MacBook. Une progression qui pourrait être un peu retardé selon une source qui indique que les MacBook de fin d'année (s'ils existent réellement) pourraient être retardés de quelques mois.

Un possible retard pour les futurs MacBook Pro ?

Il n'y a pas à dire, Apple nous a régalé l'hiver dernier avec la sortie des MacBook équipés de la puce Apple Silicon (M1). La puissance, l'autonomie, la fluidité, bref tout est au rendez-vous pour satisfaire le grand public et même certaines personnes utilisant des logiciels gourmands.



Cependant, d'autres souhaitent attendre les prochains MacBook Pro 14" et 16" fortement pressentis à travers les rumeurs sur ces derniers mois. D'une part pour une puissance accrue mais également pour un potentiel nouveau design dont le fameux écran mini-LED qui vient de débarquer sur l'iPad Pro 12.9" 2021.

Mais vous le savez nous sommes actuellement dans une période très complexe à cause de la pandémie de coronavirus qui met un bazar monstre au niveau de certains composants électroniques, entraînant des pénuries et des retards.



C'est pourquoi un nouveau rapport de DigiTimes qui paraîtra demain suggère que les nouveaux MacBook prévus pour cette fin d'année 2021 pourraient être livrés à partir de 2022 malgré une possible présentation en fin d'année.



À souligner tout de même que ce futur article cite des sources de l'industrie qui ne s'expliquent pas sur ces déclarations. Il est donc tout à fait possible que cela soit seulement du vent mais en ces temps compliqués, il convient de prendre ce genre "d'annonce" un minimum au sérieux.