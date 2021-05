Le réseau social Parler est de retour sur l'App Store !

C'est le réseau social qui avait fait polémique lors de l'élection présidentielle américaine ! À cause d'une modération quasiment absente, Parler s'était fait exclure de l'App Store après l'incident au Capitole à Washington. Bonne nouvelle, après une longue suspension, Parler est de retour avec une mise à jour qui améliore l'interface et la navigation !

Parler fait son grand retour

Les fondateurs de Parler ne s'en sont jamais caché, l'avantage de leur réseau social par rapport à Facebook, Instagram ou encore Twitter : c'est une meilleure liberté d'expression.

Les contenus étaient moins modérés et les utilisateurs moins surveillés, malheureusement ce comportement a eu des conséquences puisque l'application s'est fait supprimer de l'App Store à cause des contenus qui y véhiculaient.



Aujourd'hui, l'application Parler est de retour sur l'App Store après une longue discussion avec l'Apple Park. En effet, les fondateurs du réseau social avaient expliqué à Apple travailler sur une modération améliorée et une détection plus rapide des "posts à problème". Visiblement, tous les engagements de Parler semblent avoir porté leurs fruits puisque l'application a été autorisée à revenir sur la boutique d'applications d'Apple !

Selon le rapport du Washington Post, Parler a mis en place un algorithme de nouvelle génération permettant de détecter les posts indésirables. Dès qu'un utilisateur sera pris la main dans le sac, sa publication sera automatiquement invisible sur l'application iPhone, cependant elle restera visible dans la version web de Parler !

Tout ce qui est autorisé sur le réseau Parler mais pas dans l'application iOS restera accessible sur nos versions web et Android. C'est une solution gagnante pour Parler, ses utilisateurs et la liberté d'expression.

Le PDG Mark Meckler a bien exprimé sa volonté à suivre les règles de l'App Store, mais pas à censurer les utilisateurs qui viennent justement sur Parler pour trouver un autre environnement que les réseaux sociaux concurrents.



Grâce à cette nouvelle technique de modération, Parler peut réintégrer l'App Store après sa suppression qui a fait beaucoup de buzz en début d'année. L'application se dit déterminée à attirer toujours plus d'utilisateurs et proposer un concept vraiment différent de ce qui existe actuellement.

