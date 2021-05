Tim Cook s'entraine pour son témoignage dans l'affaire avec Epic Games

Corentin Ruffin

Si vous avez suivi l'actualité durant ces dernières semaines, vous devez déjà savoir qu'Apple a débuté son procès contre Epic Games pour le sujet très épineux de l'App Store et de son abus de pouvoir. La bataille juridique a débuté la semaine dernière et dans les prochaines heures, c'est Tim Cook qui va devoir faire face aux questions des jurés.

Et pour l'occasion, il semblerait que l'homme à la tête de la Pomme se soit entrainé plusieurs heures pour ce moment, qui pourrait bien être délicat.

Un entraînement de plusieurs heures pour Tim Cook

L'affaire est délicate, d'autant plus que très médiatisée : Apple fait face aux accusations d'abus de pouvoir de l'App Store dont Epic Games pointe du doigt. Phil Schiller et Craig Federighi sont les prochains sur la liste à comparaitre devant le tribunal, avant de laisser place à Tim Cook.



Selon le Wall Street Journal, le chef de la société devrait comparaître au procès cette semaine ou au début de la semaine prochaine et se serait préparé pour l'audience avec "des heures de pratique". On parle notamment de plusieurs heures de séances d'entraînement d'anciens procureurs choisis par son équipe juridique pour simuler la barre des témoins.



Tim Cook devrait mettre en avant le succès économique et la toute nouvelle industrie qu'il a créée, notamment 300 000 nouveaux emplois aux États-Unis l'année dernière.



