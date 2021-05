La commission de 15% sur l'App Store est en partie à cause de la pression d'Epic Games

Depuis plusieurs années, Apple fait face à une colère de certaines entreprises et développeurs vis-à-vis de son App Store. Les critiques sont nombreuses comme les pratiques anticoncurrentielles, l'impossibilité de passer par un store tiers, la commission de 30%... L'attaque d'Epic Games lors de l'été 2020 aura probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour la première fois de son histoire, Apple a accepté de faire un compromis sur la commission de 30% !

À la fin de l'année dernière, Apple a annoncé par communiqué de presse, le lancement imminent d'un programme permettant de diviser par deux la commission de 30% prélevée aux développeurs sur l'App Store.

Cette bonne nouvelle s'applique uniquement aux comptes de développeurs qui génèrent moins de 1 million de dollars tous les ans. Une bonne nouvelle pour les petites apps, une moins bonne pour celles qui génèrent plusieurs millions de dollars par an !



Quoi qu'il en soit, on s'est toujours demandé : "Et si Epic Games n'avait pas poursuivi Apple en justice, est-ce que le géant californien aurait pris cette décision de lui-même ?".

Cette question tout à fait légitime a été abordée lors d'une audience au procès qui oppose Apple et Epic Games. Dans le témoignage de Phil Shiller, on explique que le Small Business proposé aujourd'hui aux développeurs ne date pas d'hier.



Schiller a affirmé qu'il ne faut pas croire que ce programme a été conçu dans la foulée après le dépôt de plainte d'Epic Games, en réalité Apple avait étudié la possibilité de réduire la commission de 30% dès 2016.

Si Apple n'a jamais lancé ce programme avant l'affaire Epic Games, c'est parce qu'il y avait des craintes des équipes financières.

Celles-ci n'étaient pas liées à la perte financière que cela pourrait générer (puisqu'elle reste tout de même limitée), mais aux possibilités de fraudes et même de blanchiment qu'un tel programme pourrait provoquer.



En effet, peu après le lancement du Small Business, certains comptes de développeurs ont essayé de transférer des applications vers d'autres comptes pour éviter de dépasser le plafond du million de dollars de gain annuel.

Cette pratique, Apple l'attendait et a même bloqué les candidatures qui avaient un récent transfert d'application vers un autre compte.

Dans sa déclaration, Schiller a tout de même reconnu que la récente contestation d'Epic Games a poussé Apple à lancer le programme Small Business qui était dans les cartons depuis plus de quatre ans.

Cependant, Schiller admet que ce n'est pas la raison principale, il affirme que c'est plutôt la pandémie qui a incité Apple à proposer le Small Business aux développeurs !

