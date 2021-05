Deezer ajoute le mode hors-ligne sur Apple Watch

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Après avoir ajouté le support des HomePod, Deezer s'intéresse cette fois à la version Apple Watch qui profite de plusieurs nouveautés majeures. Alors qu'Apple a annoncé sa version HiFi hier, la société française tente de convaincre ceux qui voudraient aller voir ailleurs.

Deezer améliore l'expérience sur Apple Watch

La première nouveauté, la plus importante, c'est le mode hors connexion sur la montre. Sans Internet, il est possible d'écouter sa musique sans fil et sans iPhone. Pour cela, il suffit d'utiliser le nouveau bouton "télécharger" sur les morceaux ou playlists désirées. Bien évidemment, il faut garder en tête que le stockage est assez limité sur l'Apple Watch avec seulement quelques gigaoctets.

En revanche, la fonctionnalité est réservée aux utilisateurs payants. Pour ceux qui utilisent Deezer Gratuit, les développeurs ont tout de même quelque chose pour eux avec le mode aléatoire et un accès à la file d'attente. Enfin.



En outre, l'app iOS profite désormais d'un menu "Sortie audio" qui permet d'accéder rapidement à vos réglages audio, à l'égaliseur, à la barre de volume et à vos appareils associés. De même, une nouvelle icônes "notifications" permet de retrouver les nouvelles sorties en rapport avec vos goûts et vos favoris.



Rappelons que Spotify propose également une version Apple Watch, tout comme Apple Music.

Télécharger l'app gratuite Deezer: Musique & Podcasts