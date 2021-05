Shazam a droit à son App Clip sous iOS 14.6

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Shazam, qui appartient à Apple, a été entièrement intégré à l'iPhone et à l'iPad l'année dernière avec iOS 14.2. Cette version a introduit une nouvelle option pour identifier les chansons directement depuis le centre de contrôle. Maintenant, avec iOS 14.6, Apple a étendu cette intégration et l'a transformée en un clip d'application contenant des informations sur la chanson.



Shazam passe par les App Clips

Avec l'intégration précédente, l'utilisateur était redirigé vers le site de Shazam une fois qu'il avait appuyé sur le bouton du centre de contrôle pour identifier la chanson. Maintenant, cette expérience ressemble davantage à celle d'une application native grâce à un nouveau clip d'application Shazam fourni avec iOS 14.6, comme l’a découvert 9to5Mac.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, un App Clip est une petite partie d'une application qui est rapidement téléchargée sur l'appareil afin que l'utilisateur puisse découvrir l'application et interagir avec elle sans avoir à télécharger la version complète depuis l'App Store. Cette fonctionnalité est disponible pour les développeurs depuis l'introduction d'iOS 14, et maintenant Apple l'adopte dans ses propres services.



Le processus d'identification des chansons à l'aide de Shazam reste le même. Tout ce que vous avez à faire est d'accéder au Centre de contrôle et d'appuyer sur l'icône Shazam (vous pouvez l'ajouter via l'application Réglages > Centre de contrôle). Désormais, au lieu de recevoir une notification qui vous redirige vers un site Web, vous verrez les détails de la chanson via l'application Clip de Shazam.



À partir de là, l'utilisateur peut facilement partager la chanson via d'autres applications, accéder aux paroles, la lire sur Apple Music, etc. Il existe également une option pour télécharger la version complète de Shazam directement à partir du clip d'application.



iOS 14.6 n'est actuellement disponible que pour les développeurs et les utilisateurs qui font partie du programme bêta. La mise à jour devrait être accessible au public dans les prochains jours avec notamment la sortie d’Apple Music Lossless.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique