Bang & Olufsen Beosound Explore : une enceinte Bluetooth 5.2 à 199€

Il y a 2 heures

Alban Martin

La société audio danoise Bang & Olufsen a annoncé aujourd'hui le Beosound Explore, un haut-parleur Bluetooth 5.2 robuste et léger conçu pour les aventures en plein air. Le tout pour 199€.

Bang & Olufsen commercialise une enceinte nomade en aluminium anodisé

Conçu comme le premier haut-parleur à utiliser un aluminium anodisé de type 2 résistant aux rayures, le Beosound Explore est certifié IP67 anti-poussière et étanche, pèse 631 grammes, est compact (81 mm x 124 mm) et offre jusqu'à 27 heures de lecture sur une seule charge.

Christoffer Poulsen SVP de la gestion des produits chez Bang & Olufsen a déclaré :

Nous avons créé Beosound Explore pour être notre enceinte la plus robuste capable de résister aux éléments extérieurs. La qualité sonore exceptionnelle pour sa taille fait du Beosound Explore le compagnon idéal de toute aventure.

Pour une utilisation en extérieur, le Beosound Explore contient deux haut-parleurs pleine gamme de 1,8 pouces et délivre 59 décibels de basses, tandis que la grille est coupée en lignes à 360 degrés pour assurer un son omnidirectionnel à 360 degrés. Deux enceintes Explore peuvent également être utilisées pour un couplage stéréo.



La coque en aluminium présente une interface utilisateur simple sur le dessus qui est conçue pour être utilisable avec des gants pour les conditions plus froides. L'enceinte est également livrée avec un mousqueton en aluminium pour la fixation à un sac à dos lors de longues randonnées et une sangle intégrée pour la suspension.



Le haut-parleur intègre le Bluetooth 5.2 et utilise un port USB-C pour le chargement. Mieux, il est certifié Made for iPhone (MFi). Un petit bijou à prix bien placé. En effet, les modèles Black Anthracite et Green sont disponibles dans les magasins Bang & Olufsen et sur Amazon à seulement 199€, tandis que la couleur Grey Mist sera disponible à l'été 2021.