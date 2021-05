iOS 14.7 permet de régler le minuteur du HomePod depuis l’app Maison

Il y a 45 min (Màj il y a 43 min)

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a présenté hier soir la première version bêta d'iOS 14.7 aux développeurs, et bien que cette mise à jour ne semble pas apporter de changements significatifs, une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de HomePod a été trouvée. Il est désormais possible de définir des minuteries sur le HomePod à l'aide de l'application Home sur l'iPhone, l'iPad et éventuellement le Mac.

Une nouveauté réservée aux HomePod sur iOS 14.7

Le réglage d’un minuteur sur le HomePod n'est certainement pas quelque chose de nouveau, et depuis iOS 12, les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs minuteries à la fois. Cependant, vous ne pouviez le faire qu’en utilisant Siri. Maintenant, Apple facilite un peu ce processus avec iOS 14.7.

Lorsque vous accédez aux paramètres HomePod dans l'application « Maison » avec la dernière version d'iOS, il est désormais possible de définir des minuteries directement à partir de là sans avoir à demander à Siri. Cette nouvelle option est située juste en dessous des alarmes du HomePod.



Lorsque vous définissez une nouvelle minuterie, l'application « Maison » vous demande si vous souhaitez lui donner un nom - ce que vous pouvez également faire avec Siri. Après avoir ajouté un minuteur, vous pouvez voir le compte à rebours pour chacun d'entre eux dans l'application « Maison » et les annuler à partir de là également. En plus d'iOS 14.7, cette fonctionnalité nécessite également le logiciel tvOS 14.7 installé sur le HomePod.



À l'heure actuelle, la fonctionnalité semble inachevée car il manque plusieurs labels - mais c'est certainement quelque chose qui sera corrigé lors de la sortie officielle d'iOS 14.7. Et dans le code analysé par 9to5Mac, il sera également possible de demander à Siri sur iPhone l'état des minuteries HomePod, mais cette fonctionnalité n'a pas encore été mise en œuvre dans la version bêta 1.